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राजद का 30वां स्थापना दिवस आज, पार्टी अध्यक्ष लालू यादव ने बिहार की जनता के नाम जारी किया संदेश

RJD 30th Foundation Day: राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस आज है. इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष लालू यादव ने बिहार की जनता के नाम पर एक संदेश जारी करते हुए अपनी पार्टी की जमकर तारीफ की. इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जोरदार तरीके से हमला भी किया.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 05, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:23 AM IST
राजद का 30वां स्थापना दिवस आज, पार्टी अध्यक्ष लालू यादव ने बिहार की जनता के नाम जारी किया संदेश
Image Credit: लालू यादव ने बिहार की जनता के नाम जारी किया संदेश (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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