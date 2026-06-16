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बिहार में सरकारी बंगलों को खाली करने को लेकर छिड़ा सियासी घमासान अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. एक तरफ जहां राज्य सरकार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पटना के '10 सर्कुलर रोड' स्थित सरकारी बंगले को हर हाल में खाली कराने पर अड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार ने अब इस पूरे मुद्दे को अपनी प्रतिष्ठा और राजनीतिक अस्मिता का सवाल बना दिया है. इसी बीच खबर आ रही है कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी ने इस सरकारी आवास को खाली करने के लिए राज्य सरकार से एक महीने की अतिरिक्त मोहलत मांगी है. चर्चा है कि उन्होंने बिहार सरकार को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया है. हालांकि, आरजेडी इस पत्र को लेकर सार्वजनिक रूप से न तो खुलकर स्वीकार कर रही है और न ही पूरी तरह से इनकार कर रही है.
इस पूरे विवाद और पत्र लिखे जाने की खबरों पर जब राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, "मैं कोई अधिकारी तो हूँ नहीं कि मैं लेटर लिखूँगा. ये मैं पार्टी संगठन में हूँ. पत्राचार हुआ कि नहीं हुआ, ये तो ऑफिस कार्यालय बताएगा." इसके साथ ही उन्होंने समय मांगने की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, "एक दिन का भी समय नहीं मांगा गया है. ये सब गलत बात है. कहां से ये सब खबर आ रही है! हमसे जो आप सवाल पूछ रहे हैं, तो 10 सर्कुलर रोड से कोई मोह-ममता है क्या किसी को? अगर सरकार ने हमें 39 हार्डी रोड अलॉट किया है, तो सरकार को वहाँ उस अनुकूल व्यवस्था बनानी होगी. सरकार को कम से कम इतना तो लिखा ही जाएगा ना कि भाई वहाँ जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर दें."
आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने लालू प्रसाद यादव की गंभीर बीमारी का जिक्र करते हुए सरकार को उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों की याद दिलाई. उन्होंने कहा कि 39 नंबर बंगले में ऑफिस और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए. उन्होंने बताया, "10 सर्कुलर रोड में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अलग व्यवस्था इसलिए की थी क्योंकि हम सबको लालू जी के साथ नहीं रख सकते. वे किडनी की गंभीर बीमारी से सफर कर रहे हैं, चिकित्सार्थ हैं. उन्हें इन्फेक्शन से पूरी तरह बचाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद अलग कमरे का निर्माण करवाया था. अब सरकार नए बंगले में भी वैसी ही व्यवस्था करवा दे, तो भाई दो सेकंड के अंदर में हम बंगला खाली कर देंगे. यह कोई राजनीतिक विषय ही नहीं होना चाहिए."
राजद प्रवक्ता ने सरकार को घेरते हुए कहा कि जब तक नए आवंटित बंगले में लालू जी के स्वास्थ्य के अनुकूल इंतजाम, पार्टी के काम के लिए ऑफिस और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त नहीं हो जाते, तब तक वहां शिफ्ट होना मुमकिन नहीं है. अगर सरकार ये सारी व्यवस्थाएं पूरी कर देती है, तो हम दो सेकंड के अंदर पुराना बंगला खाली करने को तैयार हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह कोई बहुत बड़ा विवाद का विषय ही नहीं होना चाहिए. सरकार का भी यह नैतिक दायित्व बनता है कि वह विपक्ष के इतने बड़े नेताओं को कैसा आवास दे रही है. क्या वह कोई सात नंबर का तहखाना है? मुख्यमंत्री रहने या ना रहने पर भी प्रोटोकॉल और गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए. हमें इस बंगले का कोई लालच नहीं है, सरकार को इसे जब ले जाना हो ले जाए, लेकिन हमें नया बंगला पूरी तरह तैयार करके तो देना ही होगा.