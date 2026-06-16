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बंगले की जंग में RJD के आक्रामक तेवर! शक्ति यादव बोले- 'मुख्यमंत्री नहीं हैं तो क्या बदहाल जगह धकेल दोगे?'

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के '10 सर्कुलर रोड' स्थित सरकारी बंगले को खाली कराने को लेकर विवाद गहरा गया है. खबरों के अनुसार, राबड़ी देवी ने लालू प्रसाद यादव के खराब स्वास्थ्य के कारण एक महीने की अतिरिक्त मोहलत मांगी है. हालांकि, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने समय मांगने की बात को निराधार बताते हुए कहा कि नए आवंटित आवास '39 हार्डी रोड' में सुरक्षा और चिकित्सा संबंधी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी होते ही बंगला तुरंत खाली कर दिया जाएगा.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 16, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:08 PM IST
बंगले की जंग में RJD के आक्रामक तेवर! शक्ति यादव बोले- 'मुख्यमंत्री नहीं हैं तो क्या बदहाल जगह धकेल दोगे?'
Image Credit: आरजेडी नेता शक्ति यादव (फाइल फोटो)

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Saurabh Jha

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सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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