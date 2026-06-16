बिहार में सरकारी बंगलों को खाली करने को लेकर छिड़ा सियासी घमासान अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. एक तरफ जहां राज्य सरकार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पटना के '10 सर्कुलर रोड' स्थित सरकारी बंगले को हर हाल में खाली कराने पर अड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार ने अब इस पूरे मुद्दे को अपनी प्रतिष्ठा और राजनीतिक अस्मिता का सवाल बना दिया है. इसी बीच खबर आ रही है कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी ने इस सरकारी आवास को खाली करने के लिए राज्य सरकार से एक महीने की अतिरिक्त मोहलत मांगी है. चर्चा है कि उन्होंने बिहार सरकार को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया है. हालांकि, आरजेडी इस पत्र को लेकर सार्वजनिक रूप से न तो खुलकर स्वीकार कर रही है और न ही पूरी तरह से इनकार कर रही है.