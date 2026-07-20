'चरवाहा विद्यालय का हरा रंग या भैस का रंग चाहिए', राजद के भगवा वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार

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बिहार में 551 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूलों के रंग को लेकर सियासी विवाद गहरा गया है। आरजेडी और ने सरकार पर स्कूलों के भगवाकरण का आरोप लगाया. जबकि, बीजेपी और जदयू ने विपक्ष पर पलटवार किया है.
राजद एमएलसी कारी शोएब ने कहा कि भगवाकरण करके साजिश किया जा रहा है. नीतीश जी की पार्टी की आत्मा पूरी तरह से बीजेपी में जा चुकी है, लेकिन बहुत ही खराब एजेंडा है. उन्होंने कहा कि लाल कलर उग्र का प्रतीक माना गया है. स्कूल में भगवा कलर करके आप क्या करना चाह रहे हैं? जिन लोगों ने जमीन दान किया, आज उन पर क्या बीत रही होगी? बीजेपी नहीं चाहती है कि लोग नौजवान शिक्षित हो, अगर वह पढ़ लेगा, तो उनसे सवाल करेगा. यह तानाशाही सरकार है. बीजेपी की यह शिक्षा विरोधी नीति है.
बीजेपी विधायक पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि इनको कोई काम नहीं है, इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो भगवाकरण खोज रहे हैं. भगवा कलर शुभ का संकेत है. क्या हारा करवा दिया जाए? उनके समय क्या होता था? चरवाहा विद्यालय क्या यह चाहते हैं, भैंस कलर करवा दिया जाए?
बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि व्हाइट ग्रीन हो ब्लैक हो, लाल हो, यह जरूरी है कि यह जरूरी है यह सवाल क्यों उठा रहे हैं? उन्होंने कहा कि जरूरी है कि गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो, सरकार गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा दे रही है और यह लोग यही सवाल उठा रहे हैं.
रिपोर्ट: रूपेंद्र श्रीवास्तव