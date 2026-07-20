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'चरवाहा विद्यालय का हरा रंग या भैस का रंग चाहिए', राजद के भगवा वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार

Bihar News: राजद एमएलसी कारी शोएब ने कहा कि भगवाकरण करके साजिश किया जा रहा है. बीजेपी विधायक पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि इनको कोई काम नहीं है, इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो भगवाकरण खोज रहे हैं.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 20, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:25 PM IST
'चरवाहा विद्यालय का हरा रंग या भैस का रंग चाहिए', राजद के भगवा वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार
Image Credit: (Z News) बिहार में भगवा पॉलिटिक्सSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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