'अब एक साल तक मां-बहन मंगलसूत्र नहीं पहन पाएगी', सोना-चांदी पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने पर राजद का सरकार पर हमला

Bihar News: राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री सोना-चांदी खरीदने के लिए मना कर रहे हैं और दूसरी और रात के अंधेरे में एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया गया. उन्होंने कहा कि साल 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह लोग आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे.
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Bihar Politics: केंद्र सरकार ने सोना-चांदी पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है. सरकार के इस फैसले का बीजेपी स्वागत किया है. बीजेपी एमएलसी हरि सहनी ने कहा कि देशहित में थोड़ा योगदान देने की जरूरत है. हम यहां रुपए में खर्च करते हैं और बाहर से डॉलर में खरीद कर लाते हैं. ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत रहे इसको लेकर प्रधानमंत्री की ओर से किए गए फैसले उचित हैं और देश हित में देशवासियों को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए.
जदयू एमएलसी भीष्म सहनी ने कहा कि दुनिया में युद्ध का माहौल है, ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है. निश्चित तौर पर इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.
वहीं, राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री सोना-चांदी खरीदने के लिए मना कर रहे हैं और दूसरी और रात के अंधेरे में एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया गया. उन्होंने कहा कि साल 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह लोग आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे. प्रधानमंत्री के बयान से स्पष्ट होता है कि एक साल तक हमारी मां-बहन मंगलसूत्र नहीं पहन पाएगी.
कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौण्डिल्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कथनी और करनी में फर्क है. हैदराबाद में पेट्रोल-डीजल बचाने की बात करते हैं और उसी दिन जामनगर में रोड शो करते हैं. लंबी-लंबी गाड़ियों की कतार रोड शो में होती है. प्रधानमंत्री सिर्फ जनता को उपदेश दे रहे हैं. सरकार की नाकामी छुपाने के लिए जनता पर बोझ दे रहे हैं.
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