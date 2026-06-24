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राजद को बड़ा झटका, सिवान में पूर्व जिप अध्यक्ष लीलावती गिरी समेत कांग्रेस और RLJP के कई दिग्गज बीजेपी में शामिल

Siwan News: सिवान की पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष लीलावती गिरि के नेतृत्व में जिले के कई राजद नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया. इतना ही नहीं बुधवार को न सिर्फ राजद, बल्कि कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) को भी तगड़ा झटका लगा है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 24, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:41 PM IST
राजद को बड़ा झटका, सिवान में पूर्व जिप अध्यक्ष लीलावती गिरी समेत कांग्रेस और RLJP के कई दिग्गज बीजेपी में शामिल
Image Credit: (Z News) सिवान में पूर्व जिप अध्यक्ष लीलावती गिरी समेत कांग्रेस और RLJP के कई दिग्गज बीजेपी में शामिलSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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