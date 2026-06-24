सिवान जिले में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद को बड़ा सियासी झटका लगा है. पटना स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक मिलन समारोह के दौरान 24 जून, 2026 दिन बुधवार को कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए. सिवान की पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष लीलावती गिरि के नेतृत्व में जिले के कई राजद नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया. इतना ही नहीं बुधवार को न सिर्फ राजद, बल्कि कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) को भी तगड़ा झटका लगा है. इन सभी नेताओं को बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जयसवाल और पूर्व मंत्री मंगल पांडेय ने ज्वॉइन कराया.