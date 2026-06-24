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सिवान जिले में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद को बड़ा सियासी झटका लगा है. पटना स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक मिलन समारोह के दौरान 24 जून, 2026 दिन बुधवार को कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए. सिवान की पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष लीलावती गिरि के नेतृत्व में जिले के कई राजद नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया. इतना ही नहीं बुधवार को न सिर्फ राजद, बल्कि कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) को भी तगड़ा झटका लगा है. इन सभी नेताओं को बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जयसवाल और पूर्व मंत्री मंगल पांडेय ने ज्वॉइन कराया.
पूर्व मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि पंचायती राज के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, मुखिया, पूर्व मुखिया, सरपंच, पंच, बीडीसी, मेंबर पैक्स अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष समेत राजद और कांग्रेस पार्टी छोड़कर आने वालों ने बीजेपी में ज्वॉइन किया. उन्होंने कहा कि सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताते बीजेपी में ज्वॉइन किया है. एनडीए की ओर बीजेपी की ताकत बढ़ी है. सम्राट चौधरी के अगुवाई में बिहार आगे बढ़ रहा है.
मंगल पांडेय ने कहा कि सिवान और सारण में राष्ट्रीय जनता दल का ये बहुत बड़ी टूट है. राजद इस क्षेत्र में समाप्ति की ओर है. सिवान और सारण मंडल में राजद का नाम लेने वाले नेता बहुत कम ही बचेंगे या नहीं बचेंगे.
मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष था और मंगल पांडे को चुनाव लड़ना था, हमने कहा कि लेकिन उन्होंने कहा आप अगर एक बर सिवान जाकर लड़े, तो सिवान का कायाकल्प हो जाएगा. यह हमको मालूम है और उसके बाद मंगल पांडेय चुनाव लड़ने के लिए मान गए और जिस तरह से आप लोग का प्यार इनको मिला और आज यह सम्मानित विधायक होकर आये हैं.
उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में सिवान और सारण में भाजपा ही भाजपा मय, भगवा ही भगवा होगा और आप लोग मिलकर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ने का और विकसित देश के सपना को पूरा करेंगे.
रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव