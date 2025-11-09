'भाड़े के लोग मंगा कर...', JDU प्रत्याशी लेशी सिंह पर RJD कैंडिडेट के गंभीर आरोप

Bihar Chunav 2025: पूर्णिया धमदाहा के राजद प्रत्याशी संतोष कुशवाहा ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर जदयू प्रत्याशी लेशी सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. संतोष कुशवाहा ने कहा कि जदयू प्रत्याशी के कुछ कार्यकर्ता बीती रात शराब के नशे में उनके कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की. जिसकी सूचना पूर्णिया एसपी को दी गई और मौके से कई लोगों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया. साथ ही कई गाड़ी भी जब्त किए गए हैं. उन्होंने कहा कि लेसी सिंह धमदाहा में चुनाव में भाड़े के लोग मंगा कर चुनाव प्रभावित करना चाहती है, लेकिन इनकी मनसा सफल नहीं होगी. लोग वोट के चोट से जबाव देंगे. संतोष कुशवाहा ने कहा कि चुनाव आयोग संज्ञान ले और निष्पक्ष चुनाव कराए, इसकी मांग करते हैं.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

वही, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने धमदाहा विधानसभा के गोकुलपुर में जनसभा को संबोधित किया और जदयू प्रत्याशी लेशी सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की. उन्होंने कहा कि किसी लालटेन के चक्कर में नहीं फंसना है. धमदाहा में विकास हुआ है और यह विकास का सिलसिला लेसी सिंह ही आगे बढ़ाएंगी. उन्होंने कहा कि कोई भी गलत नीयत से सर उठाएगा तो एनडीए की सरकार उसके सर को कुचलने का काम करेगी. उन्होंने कहा कि लालू यादव की लंका में आग लग चुकी है और बजरंगबली पूरे बिहार में घूम कर आग लग रहे हैं. लेकिन बिहार की जनता हर बात समझ रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग जीवन भर चोरी किए हैं, जिन लोगों ने 55 साल तक भारत को लूटने का काम किया, जिन लोगों ने बिहार में चारा खाया वहीं लोग आरोप लगा रहे हैं. हम आरक्षण पर बोल रहे हैं. आप ये बताएं कि क्या आपके माता-पिता ने आरक्षण दिया है? इस देश में जब आरक्षण आया है भाजपा का समर्थन रहा है. कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया और लालू यादव ने महिला आरक्षण बिल को फाड़ा.'

रिपोर्ट: मनोज कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!