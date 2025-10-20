मोहनिया विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन ने भरा नामांकन, बोलीं- इस बार जनता बदलेगी सरकार

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कैमूर जिले की मोहनिया विधानसभा सीट से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. सोमवार को राजद (राष्ट्रीय जनता दल) की प्रत्याशी श्वेता सुमन ने बड़े धूमधाम और गहमागहमी के बीच अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया. इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक और स्थानीय जनता भारी संख्या में मौजूद रहे, जिससे मोहनिया क्षेत्र का चुनावी माहौल और गर्म हो गया.

श्वेता सुमन ने इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में उपेन्द्र कुशवाहा की पार्टी के टिकट पर इसी सीट से चुनाव लड़ा था और उस समय तीसरे स्थान पर रही थीं. इस बार, चुनाव से ठीक पहले आरजेडी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया, जिससे मोहनिया का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गया है और विपक्षी दलों के लिए चुनौती बढ़ गई है.

नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्वेता सुमन ने कहा कि उन्होंने दीपावली के शुभ अवसर पर नामांकन दाखिल किया है, और यह शुभ दिन उनके लिए बदलाव की शुरुआत का प्रतीक है. उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि उनका मुख्य फोकस किसानों और जनता के हितों पर रहेगा.

श्वेता ने कहा कि बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह लगातार किसानों की आवाज उठाते रहे हैं और वे भी उसी संघर्ष को आगे बढ़ा रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनके चुनाव अभियान का लक्ष्य जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों को सामने लाना और उनका समाधान करना है. उनका मानना है कि दीपावली के इस शुभ दिन शुरू हुआ यह चुनावी सफर जनता के विश्वास और समर्थन से जीत में बदलेगा.

जानकारी के लिए बता दें कि बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों पर चुनाव दो चरणों में होंगे. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का 11 नवंबर को निर्धारित है, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. मोहनिया सीट समेत कई अन्य अहम क्षेत्रों में मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद जताई जा रही है.

