Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2969022
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

मोहनिया विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन ने भरा नामांकन, बोलीं- इस बार जनता बदलेगी सरकार

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मोहनिया सीट पर राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन ने दीपावली के शुभ अवसर पर नामांकन दाखिल किया. उन्होंने किसानों और जनता से जुड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ने का भरोसा जताया. इससे मोहनिया क्षेत्र का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गया है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 20, 2025, 02:32 PM IST

Trending Photos

राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन
राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कैमूर जिले की मोहनिया विधानसभा सीट से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. सोमवार को राजद (राष्ट्रीय जनता दल) की प्रत्याशी श्वेता सुमन ने बड़े धूमधाम और गहमागहमी के बीच अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया. इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक और स्थानीय जनता भारी संख्या में मौजूद रहे, जिससे मोहनिया क्षेत्र का चुनावी माहौल और गर्म हो गया.

श्वेता सुमन ने इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में उपेन्द्र कुशवाहा की पार्टी के टिकट पर इसी सीट से चुनाव लड़ा था और उस समय तीसरे स्थान पर रही थीं. इस बार, चुनाव से ठीक पहले आरजेडी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया, जिससे मोहनिया का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गया है और विपक्षी दलों के लिए चुनौती बढ़ गई है.

ये भी पढ़ें: Araria: राजद से टिकट कटा तो नाराज हुए अनिल यादव, संजय यादव पर साधा निशाना

Add Zee News as a Preferred Source

नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्वेता सुमन ने कहा कि उन्होंने दीपावली के शुभ अवसर पर नामांकन दाखिल किया है, और यह शुभ दिन उनके लिए बदलाव की शुरुआत का प्रतीक है. उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि उनका मुख्य फोकस किसानों और जनता के हितों पर रहेगा.

श्वेता ने कहा कि बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह लगातार किसानों की आवाज उठाते रहे हैं और वे भी उसी संघर्ष को आगे बढ़ा रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनके चुनाव अभियान का लक्ष्य जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों को सामने लाना और उनका समाधान करना है. उनका मानना है कि दीपावली के इस शुभ दिन शुरू हुआ यह चुनावी सफर जनता के विश्वास और समर्थन से जीत में बदलेगा. 

जानकारी के लिए बता दें कि बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों पर चुनाव दो चरणों में होंगे. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का 11 नवंबर को निर्धारित है, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. मोहनिया सीट समेत कई अन्य अहम क्षेत्रों में मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद जताई जा रही है.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: AAP ने जारी की चौथी लिस्ट, 12 उम्मीदवारों के नाम घोषित
patna news
गोलियों की गूंज से थर्राया पटना, युवक की गोली मारकर हत्या
bihar chunav 2025
बिहार में त्योहारों और चुनाव का संगम, एनडीए को मिलेगी प्रचंड जीत: चिराग पासवान
motihari crime news
मोतिहारी पुलिस का 'ऑपरेशन लंगड़ा', कुख्यात सिकंदर सहनी से मुठभेड़, पैर में मारी गोली
diwali 2025
अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक: CM नीतीश कुमार
Gayaji News
दिवाली हो गई काली, घर में नहीं जलेगा दीपक! गयाजी में डबल मर्डर से सनसनी
diwali 2025
दीपावली केवल उपहारों का नहीं, परिवार से जुड़ने का पर्व है: पंकज त्रिपाठी
bihar chunav 2025
RJD ने 143 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, तेजस्वी इस सीट से लड़ेंगे चुनाव, देखें लिस्ट
Ranchi News
चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक विजय नाग की हत्या, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ आरोपी
bihar chunav 2025
'लालू यादव अगर आज नहीं रहें, तो तेजस्वी को...', अनंत सिंह का विस्फोटक बयान