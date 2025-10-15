RJD Candidates List: राजद की पहली लिस्ट में 17% मुसलमानों पर भारी पड़ गए 13% यादव, आधी आबादी और ब्राह्मणों को एक-एक सीट

RJD First List MY Equation: राजद ने एक बार फिर से अपने 'माय समीकरण' पर भरोसा जताया है. पहली लिस्ट में कुल 31 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें से 15 कैंडिडेट 'माय समीकरण' से है. पार्टी ने पहली में 10 यादव और 5 मुस्लिम समाज के नेताओं को टिकट दिया है. वहीं ब्राह्मण समाज से सिर्फ राहुल तिवारी का नाम है. उन्हें शाहपुर से टिकट मिला है. मसौढ़ी से रेखा पासवान टिकट पाने में सफल रहीं. उन्हें राजद अध्यक्ष लालू यादव ने सोमवार (14 अक्टूबर) की देर शाम को ही सिंबल दे दिया था, लेकिन दिल्ली से पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने सिंबल वापस मंगवा लिया था. जेडीयू से राजद में आने वाले डॉ. संजीव कुमार सिंह को भी टिकट मिल गया है. उन्हें परबत्ता से मैदान में उतारा गया है. 2020 में वह जेडीयू की टिकट पर परबत्ता से चुनाव जीते थे और 2024 में हुए सत्ता परिवर्तन के समय बगावती तेवर अख्तियार कर लिए थे.

पार्टी ने इन यादव नेताओं को टिकट दिया

राघोपुर- तेजस्वी प्रसाद यादव हिलसा- शक्ति सिंह यादव बख्तियारपुर- अनिरुद्ध यादव मनेर- भाई वीरेन्द्र फतुहा- रामानंद यादव दरभंगा ग्रामीण- ललित यादव बहादुरपुर- भोला यादव अलौली- रामवृक्ष सदा मधेपुरा- चंद्रशेखर यादव सिवान- अवध बिहारी चौधरी

मुस्लिम समाज के किन नेताओं टिकट मिला

रघुनाथपुर- ओसामा शहाब समस्तीपुर- अख्तरुल इस्लाम शाहीन जोकीहाट- मोहम्मद शाहनवाज आलम कांटी- मो. इसराइल मंसूरी रफीगंज- मो निहालुद्दीन

