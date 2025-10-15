RJD Cadidates List: राजद को आधी आबादी पर नहीं है भरोसा! पहली लिस्ट में सिर्फ रेखा पासवान को मिला मौका

Rekha Paswan Got RJD Ticket: राजनीतिक पार्टियां चुनाव में भले ही आधी आबादी की बात करते हों, लेकिन उन्हें टिकट देने के मामले में कंजूसी बरतती हैं. बिहार चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. चुनावी साल में महिलाओं को साधने के लिए तेजस्वी यादव ने कई बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आई तो सिर्फ एक ही महिला प्रत्याशी को मौका मिला है. पहली लिस्ट में पार्टी ने सिर्फ रेखा पासवान पर भरोसा जताया है. उन्हें मसौढ़ी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है.

