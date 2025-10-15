RJD Candidates List: महागठबंधन में नहीं हुई सीट शेयरिंग, RJD ने जारी कर दी पहली लिस्ट, 31 उम्मीदवारों के नाम

RJD Candidates First List: महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले राजद अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. राजद की पहली लिस्ट में 'MY' समीकरण का विशेष तौर पर ख्याल रखा गया है. पार्टी ने 31 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट में 9 यादव नेताओं और 5 मुस्लिम समाज के नेताओं को टिकट दिया है. पहली लिस्ट में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी नाम है. पार्टी ने तेजस्वी यादव को लगातार तीसरी बार से राघोपुर से चुनावी मैदान उतारा है. वहीं लिस्ट में बाहुबली दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का भी नाम है. ओसामा शहाब को रघुनाथपुर से टिकट दिया गया है. सिवान से एक बार फिर से अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिला है. अपने विवादित बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले भाई वीरेंद्र को फिर से मनेर से टिकट दिया गया है.

पूरी लिस्ट देखिए

राघोपुर- तेजस्वी प्रसाद यादव

हिलसा- शक्ति सिंह यादव

बख्तियारपुर- अनिरुद्ध यादव

मनेर- भाई वीरेन्द्र

फतुहा- रामानंद यादव

दरभंगा ग्रामीण- ललित यादव

बहादुरपुर- भोला यादव

अलौली- रामवृक्ष सदा

मधेपुरा- चंद्रशेखर यादव

सिवान- अवध बिहारी चौधरी

रघुनाथपुर- ओसामा शहाब

समस्तीपुर- अख्तरुल इस्लाम शाहीन

जोकीहाट- मोहम्मद शाहनवाज आलम

कांटी- मो. इसराइल मंसूरी

रफीगंज- मो निहालुद्दीन

मटिहानी- बोंगों सिंह

परबत्ता- संजीव कुमार सिंह

उजियारपुर- आलोक कुमार मेहता

सरायरंजन- अरविंद कुमार साहनी

इस्लामपुर- राकेश रोशन

महुआ- मुकेश रोशन

मोरवा- रणविजय साहू

संदेश- दीपू सिंह

शाहपुर- राहुल तिवारी

सोनपुर- रामानुज प्रसाद

मसौढ़ी- रेखा पासवान

शेखपुरा- विजय सम्राट

गरखा- सुरेंद्र राम

सिंघेश्वर- चंद्रहांस चौपाल

हाजीपुर- देव प्रकाश चौरसिया

