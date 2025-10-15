Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2962212
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

RJD Candidates List: महागठबंधन में नहीं हुई सीट शेयरिंग, RJD ने जारी कर दी पहली लिस्ट, 31 उम्मीदवारों के नाम

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले राजद अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. पहली लिस्ट में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी नाम है. पार्टी ने बाहुबली दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को भी टिकट दिया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 15, 2025, 09:51 AM IST

Trending Photos

लालू यादव-तेजस्वी यादव
लालू यादव-तेजस्वी यादव

RJD Candidates First List: महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले राजद अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. राजद की पहली लिस्ट में 'MY' समीकरण का विशेष तौर पर ख्याल रखा गया है. पार्टी ने 31 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट में 9 यादव नेताओं और 5 मुस्लिम समाज के नेताओं को टिकट दिया है. पहली लिस्ट में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी नाम है. पार्टी ने तेजस्वी यादव को लगातार तीसरी बार से राघोपुर से चुनावी मैदान उतारा है. वहीं लिस्ट में बाहुबली दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का भी नाम है. ओसामा शहाब को रघुनाथपुर से टिकट दिया गया है. सिवान से एक बार फिर से अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिला है. अपने विवादित बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले भाई वीरेंद्र को फिर से मनेर से टिकट दिया गया है.

बिहार चुनाव से जुड़ी सारी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पूरी लिस्ट देखिए

Add Zee News as a Preferred Source

राघोपुर- तेजस्वी प्रसाद यादव 
हिलसा- शक्ति सिंह यादव 
बख्तियारपुर- अनिरुद्ध यादव 
मनेर- भाई वीरेन्द्र 
फतुहा- रामानंद यादव
दरभंगा ग्रामीण- ललित यादव 
बहादुरपुर- भोला यादव
अलौली- रामवृक्ष सदा
मधेपुरा- चंद्रशेखर यादव
सिवान- अवध बिहारी चौधरी 
रघुनाथपुर- ओसामा शहाब
समस्तीपुर- अख्तरुल इस्लाम शाहीन
जोकीहाट- मोहम्मद शाहनवाज आलम
कांटी- मो. इसराइल मंसूरी
रफीगंज- मो निहालुद्दीन 
मटिहानी- बोंगों सिंह 
परबत्ता- संजीव कुमार सिंह 
उजियारपुर- आलोक कुमार मेहता 
सरायरंजन- अरविंद कुमार साहनी 
इस्लामपुर- राकेश रोशन 
महुआ- मुकेश रोशन 
मोरवा- रणविजय साहू
संदेश- दीपू सिंह 
मोरवा- रणविजय साहू
शाहपुर- राहुल तिवारी 
सोनपुर- रामानुज प्रसाद 
मसौढ़ी- रेखा पासवान 
शेखपुरा- विजय सम्राट
गरखा- सुरेंद्र राम 
सिंघेश्वर- चंद्रहांस चौपाल 
हाजीपुर- देव प्रकाश चौरसिया

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025 Live: नित्यानंद राय के साथ दिल्ली रवाना हुए कुशवाहा, अमित शाह से होगी मुलाकात, आज तमाम बड़े नेता भरेंगे अपना पर्चा

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

RJD Candidate ListTejashwi Yadavbihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
क्यों होने लगी बिहार चुनाव में गंगोता जाति की चर्चा? जानिए सबकुछ
RJD Candidate List
बिहार चुनाव के लिए राजद की पहली लिस्ट जारी, 31 कैंडिडेट को मिला टिकट
bihar chunav 2025
चिराग पासवान ने फिर फंसा दिया पेंच, BJP की परंपरागत सीट पर उतार दिया अपना उम्मीदवार
bihar chunav 2025
मनीष कश्यप की चुनावी सीट फाइनल, 18 अक्टूबर को करेंगे नॉमिनेशन, जन सुराज से टिकट तय!
Dhanbad News
धनबाद पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर भानु मांझी का किया एनकाउंटर, SSP की स्पष्ट चेतावनी
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: तेजस्वी, सम्राट और विजय सिन्हा सहित तमाम दिग्गज नेता आज कर सकते हैं अपना-अपना नामांकन
bihar chunav 2025
नाराज उपेंद्र कुशवाहा ने खराब कर दी NDA की तबीयत! आधी रात को मिलने पहुंचे BJP नेता
Goreakothi Vidhan Sabha seat history of close contest between the BJP and RJD
Goreakothi Vidhan Sabha: 2010 के बाद से भाजपा और राजद के बीच रही है कांटे की टक्कर
Aam Aadmi Party
आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची, अब तक 70 नाम घोषित
Maharajganj Vidhan Sabha Seat
Maharajganj Seat: 2020 में लोजपा ने बदला था समीकरण, जेडीयू के हाथ से फिसली थी सीट