RJD Candidates List: रेखा पासवान, भाई वीरेंद्र, चंद्रशेखर यादव और इसराइल मंसूरी..., सीट शेयरिंग से पहले ही लालू यादव ने इतनी सीटों पर उतारे उम्मीदवार

महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो सकी है. इससे पहले ही राजद अध्यक्ष लालू यादव ने लोगों को अपनी पार्टी का सिंबल देना शुरू कर दिया है. लालू यादव ने सोमवार (13 अक्टूबर) को दिल्ली से लौटते ही लोगों को सिंबल बांटने का काम किया.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 14, 2025, 08:12 AM IST

Lalu Yadav Distribute RJD Symbol: महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो सकी है. इससे पहले ही राजद अध्यक्ष लालू यादव ने लोगों को अपनी पार्टी का सिंबल देना शुरू कर दिया है. लालू यादव ने सोमवार (13 अक्टूबर) को दिल्ली से लौटते ही लोगों को सिंबल बांटने का काम किया. इस कड़ी में राजद अध्यक्ष ने मसौढ़ी विधानसभा सीट से रेखा पासवान, हिलसा विधानसभा से शक्ति यादव, मोरवा विधानसभा से रणविजय साहू, साहेबपुर कमाल विधानसभा से सतानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव को पार्टी का सिंबल दे दिया है.

वहीं महुआ से मुकेश रौशन, मनेर से भाई वीरेंद्र, मधेपुरा से चंद्रशेखर यादव को सिंबल मिला है. कांटी से इसराइल मंसूरी, शेखपुरा से विजय सम्राट को सिंबल मिल गया है. संदेश से दीपू सिंह, परबत्ता से डॉ. संजीव को भी टिकट दिया गया है. मटिहानी से बोगो सिंह को लालू यादव के हाथों से टिकट मिल गया है. इस तरह से राजद की पहली लिस्ट में 12 उम्मीदवारों का टिकट फाइनल हो गया है. वहीं लालू यादव की ओर से टिकट बांटने से महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद बढ़ सकता है, क्योंकि राजद और कांग्रेस के बीच कई सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है.

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025 Live: अनंत सिंह आज मोकामा से भरेंगे अपना पर्चा, महागठबंधन में भी आज हो सकती है सीट शेयरिंग

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

