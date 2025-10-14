RJD Candidates List: रेखा पासवान, भाई वीरेंद्र, चंद्रशेखर यादव और इसराइल मंसूरी..., सीट शेयरिंग से पहले ही लालू यादव ने इतनी सीटों पर उतारे उम्मीदवार

Lalu Yadav Distribute RJD Symbol: महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो सकी है. इससे पहले ही राजद अध्यक्ष लालू यादव ने लोगों को अपनी पार्टी का सिंबल देना शुरू कर दिया है. लालू यादव ने सोमवार (13 अक्टूबर) को दिल्ली से लौटते ही लोगों को सिंबल बांटने का काम किया. इस कड़ी में राजद अध्यक्ष ने मसौढ़ी विधानसभा सीट से रेखा पासवान, हिलसा विधानसभा से शक्ति यादव, मोरवा विधानसभा से रणविजय साहू, साहेबपुर कमाल विधानसभा से सतानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव को पार्टी का सिंबल दे दिया है.

वहीं महुआ से मुकेश रौशन, मनेर से भाई वीरेंद्र, मधेपुरा से चंद्रशेखर यादव को सिंबल मिला है. कांटी से इसराइल मंसूरी, शेखपुरा से विजय सम्राट को सिंबल मिल गया है. संदेश से दीपू सिंह, परबत्ता से डॉ. संजीव को भी टिकट दिया गया है. मटिहानी से बोगो सिंह को लालू यादव के हाथों से टिकट मिल गया है. इस तरह से राजद की पहली लिस्ट में 12 उम्मीदवारों का टिकट फाइनल हो गया है. वहीं लालू यादव की ओर से टिकट बांटने से महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद बढ़ सकता है, क्योंकि राजद और कांग्रेस के बीच कई सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है.

