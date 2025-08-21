Bihar Chunav 2025: चुनाव से पहले राजद ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में किया बदलाव, शहाबुद्दीन की पत्नी को बड़ी मिली जिम्मेदारी
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2890029
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: चुनाव से पहले राजद ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में किया बदलाव, शहाबुद्दीन की पत्नी को बड़ी मिली जिम्मेदारी

RJD Minority Cell: सीवान के सांसद रहे दिवंगत बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. उनके अलावा सात राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नियुक्त किए गए हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 21, 2025, 06:42 AM IST

Trending Photos

हिना शहाब
हिना शहाब

RJD Minority Cell New Team: बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है. प्रदेश के मुसलमानों पर अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए राजद ने अपने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में बुधवार (20 अगस्त) को बड़ा बदलाव कर दिया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है. पार्टी ने बुधवार को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की नई पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है. पार्टी ने इस विंग आठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 14 राष्ट्रीय महासचिव, 24 राष्ट्रीय सचिव और 31 राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किए हैं. कमेटी में सीवान के सांसद रहे दिवंगत बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को भी बड़ी अहम जिम्मेदारी दी गई है.

शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. हिना शहाब के अलावा फैयाज अहमद, मो. फैसल अली, मो. शहनवाज, मो. जावेद इकबाल अंसारी, मो. सैयद अबु दोजाना, मो. इसराइल मंसुरी एवं डॉ आयशा फातिमा को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं डॉ. शमीम अहमद, मो. अख्तरूल इस्लाम शाहीन, मो. इंजार नईमी, मो. साउद आलम, मो. इजहार आसफी, मो. युसुफ सलाउदीन, डॉ. एमएम हसन, राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता नियुक्त किया गया है.

ये भी पढ़ें- तेज प्रताप यादव ने पहली बार ठोकी CM पद पर दावेदारी, कहा- तेजस्वी लाइन से भटके

कौन हैं अली अशरफ फातमी?

दरभंगा से आने वाले अली अशरफ फातमी का राजनीतिक सफर भी दिलचस्प रहा है. उन्होंने छात्र जीवन से ही राजनीति में कदम रखा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जनरल सेक्रेटरी बने. फिर रोजी-रोटी के लिए सऊदी चले गए. वहां दिल नहीं लगा तो 1989 में वापस भारत आ गए. अली अशरफ पहले ने लालू यादव के साथ अपने राजनीतिक करियर को शुरू किया था. वह पहली बार 1991 में जनता दल के टिकट पर दरभंगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और जीते. 1996 और 1998 में भी दरभंगा से सांसद चुने गए, लेकिन 1999 में बीजेपी के कीर्ति आजाद से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. 2004 में फिर से सांसद चुने जाने पर यूपीए सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री बने. 2017 में तेजस्वी यादव से अनबन होने पर जेडीयू ज्वाइन कर ली. लोकसभा चुनाव 2024 से पहले फिर राजद में वापसी की और लालटेन निशान पर मधुबनी से चुनाव भी लड़े, लेकिन हार गए.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

RJDbihar chunav 2025

Trending news

RJD
चुनाव से पहले RJD ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में किया बदलाव, अली अशरफ को सौंपी कमान
Bihar train
दिवाली-छठ के लिए रेलवे चलाएगा 12 हजार स्पेशन ट्रेन, रिटर्न टिकट पर मिलेगी छूट
Jehanabad news
फर्जी ID से अश्लील वीडियो वायरल कर रहा पति, पत्नी ने साइबर उत्पीड़न का लगाया आरोप
Tej Pratap Yadav
'एक जयचंद आज बिहार छोड़कर...', तेज प्रताप यादव के इस पोस्ट से गरमाई सियासत
PM Modi
22 अगस्त को गयाजी आ रहे पीएम मोदी, 13,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की देंगे सौगात
CM Hemant Soren
'पिता के निधन के बाद रामदास का जाना असहनीय', CM ने दिवंगत मंत्री को दी श्रद्धांजलि
Jamui News
एक ही प्रेमी जोड़े की 5 महीने में 2 बार हुई शादी, सोनू-पिंकी की गजब प्रेम कहानी!
Muzaffarpur News
ट्रेन में 3 महिला और एक मर्द चढ़ गए पुलिस के हत्थे, फिर निकाल ये कनेक्शन
amit shah
'कांग्रेस ने लालू के लिए अध्यादेश लाया था, राहुल गांधी ने फाड़ा, अब गले लगा रहे हैं'
Vaishali news
चचेरी बहन की अश्लील फोटो लेकर जबरदस्ती संबंध बनाता था भाई, गर्भवती होने पर किया कत्ल
;