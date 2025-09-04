Bihar Band: 'बीजेपी के गुंडे-मवाली सम्मानित शिक्षिकाओं, राह चलती महिलाओं...', NDA के बिहार बंद पर लालू यादव का जोरदार अटैक
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Band: 'बीजेपी के गुंडे-मवाली सम्मानित शिक्षिकाओं, राह चलती महिलाओं...', NDA के बिहार बंद पर लालू यादव का जोरदार अटैक

Lalu Yadav News: बंद के दौरान कुछ इलाकों में मारपीट जैसी भी घटनाएं सामने आई हैं. जिसको लेकर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है. लालू यादव ने कहा कि बीजेपी के गुंडे-मव्वाली सम्मानित शिक्षिकाओं, राह चलती महिलाओं, छात्राओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं. क्या यह उचित है?

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 04, 2025, 01:23 PM IST

Lalu Yadav On Bihar Band: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में PM मोदी की मां को गाली दिए जाने के विरोध में एनडीए ने आज (गुरुवार, 04 सितंबर) सुबह 07 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद बुलाया था. बंद का नेतृत्व बीजेपी का महिला मोर्चा कर रहा था. इस दौरान एनडीए की महिला कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरीं और राहुल-तेजस्वी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. बंद के दौरान कुछ इलाकों में मारपीट जैसी भी घटनाएं सामने आई हैं. जिसको लेकर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है. लालू यादव ने एक्स पर लिखा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपाइयों को आदेश दिया है कि आज पूरे बिहार और बिहारियों की माताओं-बहनों और बेटियों को गाली दो? 

लालू यादव ने आगे लिखा कि गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना लें? यह बिहार है. बीजेपी के गुंडे-मव्वाली सम्मानित शिक्षिकाओं, राह चलती महिलाओं, छात्राओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं, उनके साथ हाथापाई कर दुर्व्यवहार कर रहे है? उन्होंने पूछा कि क्या यह उचित है? वहीं राजद ने भी एक्स पर एक वीडियो ट्वीट करके लिखा कि बिहारवासी वोट चोर मोदी की नौटंकी में और भाजपाई गुंडों की हुड़दंगी में सहयोग करने से रहे. कहीं कोई भाजपाई गुंडों के बंद में साथ नहीं दे रहा है. बिहार में सिर्फ भाजपाई गुंडों का दिमाग बंद है, बाकी कुछ बंद नहीं है.

ये भी पढ़ें- Bihar Band Live: 'मां तेरे सम्मान में, बेटियां भी मैदान में...', बीजेपी महिला मोर्चा के नेतृत्व में बिहार बंद रहा सफल

Bihar BandLalu YadavBihar politics

