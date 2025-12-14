'महिलाओं की जगह पुरुषों के खातों में भेजे ₹10 हजार', RJD का दावा- चुनाव जीतने के लिए की जल्दबाजी

CM Mahila Rojgar Yojna News: बिहार सरकार की बहुचर्चित मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना एक बार फिर से सुर्खियों में है. राजद ने इस योजना को लेकर अब बड़ा गंभीर आरोप लगाया है. राजद एक्स पर लिखा कि बिहार में एनडीए नेताओं और अधिकारियों को रिश्वत देकर वोट खरीदने और सत्ता पाने की इतनी हड़बड़ी थी कि बेचारे भयंकर गड़बड़ी कर बैठे. बेचैनी और असुरक्षा इतनी ज्यादा थी कि महिलाओं की बजाय 10,000 रुपए पुरुषों के खाते में भेज दिए. अब पुरुषों को दस हजार रुपए लौटाने के लिए लव लेटर लिखे जा रहे है. बिहार में भुखमरी, महंगाई, पलायन और बेरोजगारी इतनी अधिक है कि ये हजार तो तो जिस वक्त डाले होंगे उसी समय खर्च हो गया होगा. बेचारे पुरुष अब यह लोन राशि बिल्कुल भी नहीं लौटायेंगे क्योंकि पहले उनका वोट लौटाओं. EVM, धांधली, वोट खरीदी, वोट चोरी और मशीनरी से बनाई सरकारों को कितने दिन छुपाओगे? सच एक दिन बाहर निकलेगा.

