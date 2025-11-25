Advertisement
नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट में पर राजद, कांग्रेस और यहां तक बीजेपी-जदयू का भी आ गया रिएक्शन

Bihar Cabinet Meeting: बिहार को उत्तर भारत का 'टेक हब' बनाने की जबरदस्त योजना है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के विद्वान शामिल रहेंगे और अपनी रिपोर्ट को 6 महीने के अंदर सौंपेंगे.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Shailendra |Last Updated: Nov 25, 2025, 08:55 PM IST

पहली कैबिनेट में नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला
Nitish Cabinet Meeting: बिहार सरकार ने राज्य के प्रमुख शहरों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते दबाव और आधुनिक शहरी आवश्यकताओं को देखते हुए एक बड़े फैसले पर मुहर लगा दी है. अब राज्य में मास्टर प्लान आधारित, नियोजित, पर्यावरण-संतुलित और आधुनिक शहरी ढांचा विकसित करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया जाएगा. इसके लिए सरकार ने 11 प्रमुख शहरों और 9 प्रमंडलीय मुख्यालय शहरों में सैटलाइट टाउनशिप और ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है. साथ ही सोनपुर, सीतामढ़ी  टाउनशिप विकास के प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार करने की भी स्वीकृति दे दी गई है.

प्रत्यय अमृत ने कहा कि नए सैटलाइट टाउनशिप और ग्रीनफील्ड टाउनशिप पूरी तरह नियोजित होंगे, जहां सड़क नेटवर्क, जलापूर्ति, सीवरेज प्रबंधन, ठोस कचरा निपटान, ग्रीन जोन, संस्थागत क्षेत्रों, आवासीय और व्यावसायिक उपयोग की स्पष्ट परिभाषा, यातायात व्यवस्था, उद्योगों के लिए स्थान और सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता को शुरुआत से ही व्यवस्थित रूप से शामिल किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार ने 11 शहरों को टाउनशिप के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है. इसमें सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों और साथ ही साथ सीतामढ़ी और सोनपुर को शामिल किया गया है.

जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि बिहार को उत्तर भारत का 'टेक हब' बनाने की जबरदस्त योजना है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के विद्वान शामिल रहेंगे और अपनी रिपोर्ट को 6 महीने के अंदर सौंपेंगे. निश्चित रूप से यह एक ऐतिहासिक कदम है. बिहार के लोगों में इस खबर के बाद खासा जोश है. आने वाले समय में यह मील का पत्थर साबित होगा.

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि पटना को तो आज तक 20 साल में नीतीश कुमार बेहतर पटना नहीं बना पाए. पटना के अपार्टमेंट, पटना का गली, पटना का नाला, आज भी खूबसूरत होने के लिए तरस रहा है. 90 प्रतिशत अपार्टमेंट पटना में ऐसा है, जहां सड़क नहीं है, सीवर नहीं है. बरसात के दिनों में निकलना मुश्किल होता है और बरसात तो खत्म हो गया, छठ पर्व भी खत्म हुआ, बावजूद पटना के अनेक अपार्टमेंट हैं सैकड़ों में, जहां आप आसानी से नहीं जा सकते हैं  तो मुख्यमंत्री जी कैबिनेट में जितनी बात ला लें, धरातल पर कितना आता है, सवाल उसका है. नीतीश कुमार बताएं न, 20 साल में पटना में कितना टाउनशिप डेवलप किए हैं

राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि अब एनडीए  की सरकार है, जो 20 वर्षों से कार्य कर रही है, जिसने स्मार्ट सिटी का वादा किया था. लेकिन बिहार में कहीं भी स्मार्ट सिटी नहीं दिख रहा है. स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरह से जुमलेबाजी की गई, अब उसी तरह से टाउन डेवलपमेंट के नाम पर कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है. भ्रम फैलाया जा रहा है.

बिहार में सरकार और सरकार के स्तर से जो कार्य दिखने चाहिए, वो कार्य नहीं दिख रहे हैं. और टाउनशिप डेवलपमेंट के नाम पर कहीं ना कहीं गरीबों का... गरीबों के झोपड़ियों को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है. और जिस तरह से गरीबों, शोषितों, वंचितों के रहने के जो घर थे, जो आशियाने थे, उसको इस जाड़े में तोड़ने का जो कार्य शुरू हुआ है और जिस तरह से बुलडोजर नीति चलाई जा रही है, ये टाउनशिप डेवलपमेंट के नाम पर कहीं ना कहीं फिर से आई वॉश (eyewash) किया जाएगा और फिर से उसी तरह की राजनीति की जाएगी, जिस तरह से स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे बिहार और देश भर में की गई थी."

बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि हमने चुनाव से पहले ही अपने संकल्प पत्र में ये घोषणा की थी कि बिहार को विकसित करेंगे. चाहे वो इंडस्ट्री लगाने की बात हो या शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की बात हो. और आज पहली कैबिनेट मीटिंग में बिहार की कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि सैटेलाइट टाउनशिप्स  बनाए जाएंगे.

यह भी पढ़ें: BPSC शिक्षक, नियोजित शिक्षक-विशिष्ट शिक्षकों के लिए गुड न्यूज,जल्द किए जाएंगे प्रमोट

उन्होंने कहा कि सारे कमिश्नरी में, सोनपुर में कुल मिला-जुला करके 11 सैटेलाइट टाउनशिप बनाए जाएंगे. बंद चीनी मिलें खोली जाएंगी. देश के गृह मंत्री ने जब ये कहा था कि हर जिले में एक फैक्ट्री होगी, उसपे काम शुरू हो गया है. हमी ने किया है और हम करेंगे. क्योंकि बिहार की जनता ने हमें जो आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद का कर्ज, उस आशीर्वाद का मान, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही एनडीए की सरकार जरूर उतारेगी.

यह भी पढ़ें: 5 साल, 1 करोड़ नौकरी, नीतीश सरकार देगी युवाओं को बड़ा तोहफा,पहली कैबिनेट, पहला फैसला

