महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल! मंगनी लाल मंडल के बयान के बाद RJD-कांग्रेस में बयानबाजी तेज

Bihar News: महागठबंधन में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा, सभी पार्टियां समीक्षा बैठक कर रही हैं. कांग्रेस की समीक्षा बैठक के बाद जिस तरह से कांग्रेस के प्रभारी ने बयान दिया. उसके बाद आरजेडी का पलटवार सामने आया है. RJD के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा है कि अगर कांग्रेस अलग होना चाहती है तो कोई किसी को रोक कर नहीं रख सक. बिहार में जन आधार के बदौलत गठबंधन में कई लोग हैं, किन को रहना है नहीं रहना है वह तय करेंगे. असली कारण चुनाव में हार कैसे हुई उसका विश्लेषण करना है.

'उनका इतना दबाव क्यों बर्दाश्त किया'

वही, मंगनी लाल मंडल के बयान पर JDU के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि समीक्षा के नाम पर महागठबंधन में फुटौव्वल शुरू हो चुका है. मंगनी लाल मंडल, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को जो भी वोट आए, वो आरजेडी की वजह से आए. तो भाई, आपने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया ही क्यों? उनका इतना दबाव क्यों बर्दाश्त किया? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चाहे तो अलग राह पकड़ ले, गजब है. जनता ने पहले ही भांप लिया था कि ये महागठबंधन नहीं, बल्कि महाठगबंधन है या कह लीजिए महालठबंधन है. इसीलिए जनता ने इनको मौका नहीं दिया. अब अपनी डफली, अपना राग अलाप रहे हैं. अब कांग्रेस पार्टी जाने कि राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू बनकर उनको इस बिहार के अंदर क्या.

'यह खटपट तो चुनाव के समय से ही था'

कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि गठबंधन के दौर में राजनीति सभी दलों के समावेशी अप्रोच से ही हो सकता है और ये सबको मालूम है कि किसी न किसी के पास कोई न कोई बल ज्यादा है, कम है, तभी जाके वो गठबंधन के दौर में हैं. सबको समावेशी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, अनुशासन में आगे बढ़ना होगा और साथ ही साथ कलेक्टिव एफर्ट के साथ ही राजनीति संभव है. वर्तमान दौर में गठबंधन की राजनीति को कोई नकार नहीं सकता.

बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनामिक पासवान ने कहा कि महागठबंधन के बीच कांग्रेस और आरजेडी की खटपट अब सामने आ गई है. यह खटपट तो चुनाव के समय से ही था, जिसकी वजह से इनकी इतनी करारी हार हुई है. मंगनी लाल मंडल ने जिस तरह से बयान दिया है, उससे यह साबित हो रहा है कि इनका गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन रहा. इनके बीच न जनहित रहा, न राष्ट्रहित रहा और विघटन का टकराव रहा और इसी विघटन के टकराव की वजह से इनकी यह दुर्गति हुई है और आने वाले समय में भी महागठबंधन इसी तरह समाप्ति की ओर जाएगा.