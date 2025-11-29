Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3022888
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल! मंगनी लाल मंडल के बयान के बाद RJD-कांग्रेस में बयानबाजी तेज

Bihar News: RJD के प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह विश्लेषण है, मर्जी है उनकी. अगर अलग होना है तो कोई किसी को रोक कर नहीं रख सकता.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 29, 2025, 03:43 PM IST

Trending Photos

महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल! मंगनी लाल मंडल के बयान के बाद RJD-कांग्रेस में बयानबाजी तेज
महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल! मंगनी लाल मंडल के बयान के बाद RJD-कांग्रेस में बयानबाजी तेज

Bihar News: महागठबंधन में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा, सभी पार्टियां समीक्षा बैठक कर रही हैं. कांग्रेस की समीक्षा बैठक के बाद जिस तरह से कांग्रेस के प्रभारी ने बयान दिया. उसके बाद आरजेडी का पलटवार सामने आया है. RJD के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा है कि अगर कांग्रेस अलग होना चाहती है तो कोई  किसी को रोक कर नहीं रख सक. बिहार में जन आधार के बदौलत गठबंधन में कई लोग हैं, किन को रहना है नहीं रहना है वह तय करेंगे. असली कारण चुनाव में हार कैसे हुई उसका विश्लेषण करना है. 

यह भी पढ़ें: 'अगर कांग्रेस अलग होना चाहती है तो...',RJD प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल के बयान से सनसनी

'उनका इतना दबाव क्यों बर्दाश्त किया'
वही, मंगनी लाल मंडल के बयान पर JDU के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि समीक्षा के नाम पर महागठबंधन में फुटौव्वल शुरू हो चुका है. मंगनी लाल मंडल, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को जो भी वोट आए, वो आरजेडी की वजह से आए. तो भाई, आपने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया ही क्यों? उनका इतना दबाव क्यों बर्दाश्त किया? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चाहे तो अलग राह पकड़ ले, गजब है. जनता ने पहले ही भांप लिया था कि ये महागठबंधन नहीं, बल्कि महाठगबंधन है या कह लीजिए महालठबंधन है. इसीलिए जनता ने इनको मौका नहीं दिया. अब अपनी डफली, अपना राग अलाप रहे हैं. अब कांग्रेस पार्टी जाने कि राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू बनकर उनको इस बिहार के अंदर क्या.

Add Zee News as a Preferred Source

'यह खटपट तो चुनाव के समय से ही था'
कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि गठबंधन के दौर में राजनीति सभी दलों के समावेशी अप्रोच से ही हो सकता है और ये सबको मालूम है कि किसी न किसी के पास कोई न कोई बल ज्यादा है, कम है, तभी जाके वो गठबंधन के दौर में हैं. सबको समावेशी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, अनुशासन में आगे बढ़ना होगा और साथ ही साथ कलेक्टिव एफर्ट के साथ ही राजनीति संभव है. वर्तमान दौर में गठबंधन की राजनीति को कोई नकार नहीं सकता.

बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनामिक पासवान ने कहा कि महागठबंधन के बीच कांग्रेस और आरजेडी की खटपट अब सामने आ गई है. यह खटपट तो चुनाव के समय से ही था, जिसकी वजह से इनकी इतनी करारी हार हुई है. मंगनी लाल मंडल ने जिस तरह से बयान दिया है, उससे यह साबित हो रहा है कि इनका गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन रहा. इनके बीच न जनहित रहा, न राष्ट्रहित रहा और विघटन का टकराव रहा और इसी विघटन के टकराव की वजह से इनकी यह दुर्गति हुई है और आने वाले समय में भी महागठबंधन इसी तरह समाप्ति की ओर जाएगा. 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

MahagathbandhanMangani Lal Mandal

Trending news

Bhagalpur News
भागलपुर में निजी सफाईकर्मियों की हड़ताल से ठप हुई सफाई व्यवस्था
Bihar Board
बिहार बोर्ड के 10वीं, 12वीं की डेटशीट कभी भी हो सकती है जारी, जानिए कैसे करें तैयारी
Giridih news
10 मोबाइल, 14 सिम और एक स्कॉर्पियो... ये 5 क्रिमिनल्स आखिर क्या कर रहे थे?
CM Hemant Soren
CM Hemant Soren: सीएम हेमंत सोरेन ने विरोधियों को घेरा, BJP का तुरंत आ गया पलटवार
Khunti District
खूंटी में ठंड खड़ी कर रही खटिया! कंबल और आलाव के बिना फुटपाथ सो रहे लोग
Bagaha News
यूपी से बिहार लाई जा रही थी शराब की बड़ी खेप, बगहा पुलिस ने मनसूबे को किया नाकाम
Bihar News
'अगर कांग्रेस अलग होना चाहती है तो...',RJD प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल के बयान से सनसनी
Bhagalpur News
दिसंबर से फरवरी तक भागलपुर से दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें रहेंगी रद्द,चेक करें लिस्ट
Dilip Jaiswal
'अपराध के खिलाफ एकजुट होकर काम करना चाहिए', माफियाओं पर बोले दिलीप जायसवाल
Bhojpuri news
'मौसी के चुम्मा लेला हो पापा' गाने से बन गए थे स्टार,आज करोड़ों में खेलते हैं नीलकमल