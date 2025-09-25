Bihar Chunav 2025: क्या तेजस्वी को भारी पड़ेगी अपनों की नाराजगी, परिवार की उठापटक का चुनाव पर भी होगा असर?

Lalu Yadav Family Political Drama: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद अध्यक्ष लालू यादव के परिवार में भूचाल आया हुआ है. एक-एक करके परिवार के सदस्य दूर हो रहे हैं और इसका मुख्य कारण हैं- संजय यादव. वैसे तो संजय यादव सिर्फ राजद के राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन पार्टी में अब उनकी हैसियत नंबर दो के नेता की है. उनसे भिड़ने का खामियाजा लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी रोहिणी आचार्य को भुगतना पड़ गया है. तेज प्रताप यादव को पार्टी के साथ-साथ परिवार से भी बाहर कर दिया गया है. वहीं रोहिणी आचार्य भी नाराज होकर सिंगापुर लौट चुकी हैं. अब सवाल यह है कि संजय यादव को इतनी ताकत कहां से मिल रही है? लालू यादव के होते हुए कोई बाहरी नेता कैसे पार्टी पर कब्जा कर सकता है? क्या लालू परिवार में चल रही इस उठापटक का असर बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है?

