RJD ने भंग की सभी कमेटियां तो NDA ने कसा तंज, कहा धीरे-धीरे पार्टी समाप्त हो जाएगी

नवल किशोर यादव ने कहा कि लालू यादव जी अभी जिंदा हैं, इसलिए उनके मतदाता और उनके कार्यकर्ता सिम्पैथी में कुछ बोलते नहीं हैं, वरना उनके मतदाता तो राजद को छोड़ दिए हैं. अब ना उनके साथ यादव हैं और ना मुसलमान, इसलिए राजद पार्टी का वाइंडअप हो गया. अब नया उनका क्या? कौन सी कमेटी भंग कर रहे हैं, उसको छोड़िए. इनकी पार्टी भंग हो गई, ये बात देखिए. वहीं, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि मैंने पत्र नहीं देखा है. पत्र में क्या यह लिखा है कि विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव के परामर्श से मंगनी लाल मंडल जी ने भंग किया है? तब तो बात समझ में आती है कि मंगनी लाल मंडल जी को यह भी अधिकार नहीं है.