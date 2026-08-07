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RJD ने भंग की सभी कमेटियां तो NDA ने कसा तंज, कहा धीरे-धीरे पार्टी समाप्त हो जाएगी

बिहार में राजद की सभी कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग किए जाने पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है. एनडीए नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि एक दिन राजद समाप्त हो जाएगी. वहीं, राजद और कांग्रेस का कहना है कि नई ऊर्जा के साथ नई कमेटियों का गठन होगा, जिनमें उर्जावान कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 07, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:13 PM IST
RJD ने भंग की सभी कमेटियां तो NDA ने कसा तंज, कहा धीरे-धीरे पार्टी समाप्त हो जाएगी
Image Credit: RJD ने भंग की सभी कमेटियां तो NDA ने कसा तंज (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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