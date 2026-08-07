RJD ने भंग की सभी कमेटियां तो NDA ने कसा तंज, कहा धीरे-धीरे पार्टी समाप्त हो जाएगी

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बांकीपुर उपचुनाव में राजद के शर्मनाक प्रदर्शन पर पार्टी के अंदर जारी घमासान के बीच तेजस्वी यादव ने बिहार में राजद की सभी इकाइयों को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया है. इसमें जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर की सभी इकाइयां शामिल हैं. पार्टी की ओर से कहा गया है कि प्रदेश के सभी स्तरों पर नई कमेटियों के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. इसको लेकर अब एनडीए ने तंज कसा है. बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि RJD में अभी क्या बचा हुआ है? ये सब जो भंग हुआ है. उन्होंने कहा कि यह पार्टी ही भंग हो जाएगी. आरजेडी को अब पूछता कौन है?
नवल किशोर यादव ने कहा कि लालू यादव जी अभी जिंदा हैं, इसलिए उनके मतदाता और उनके कार्यकर्ता सिम्पैथी में कुछ बोलते नहीं हैं, वरना उनके मतदाता तो राजद को छोड़ दिए हैं. अब ना उनके साथ यादव हैं और ना मुसलमान, इसलिए राजद पार्टी का वाइंडअप हो गया. अब नया उनका क्या? कौन सी कमेटी भंग कर रहे हैं, उसको छोड़िए. इनकी पार्टी भंग हो गई, ये बात देखिए. वहीं, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि मैंने पत्र नहीं देखा है. पत्र में क्या यह लिखा है कि विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव के परामर्श से मंगनी लाल मंडल जी ने भंग किया है? तब तो बात समझ में आती है कि मंगनी लाल मंडल जी को यह भी अधिकार नहीं है.
नीरज कुमार ने मंगनी लाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं या अपॉइंटी हैं? नॉमिनेटेड हैं क्या? अरे आप, राष्ट्रीय जनता दल के संविधान के तहत अगर आप निर्वाचित हैं, तो अपने अधिकार को क्यों खो दिया? तेजस्वी शरणम् गच्छामि!" यह हालात हो गया राष्ट्रीय जनता दल में आपका? तेजस्वी यादव को अधिकार ही प्राप्त नहीं है. राजद का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता. इजाजत अगर देने का अधिकार है, तो वह प्रदेश अध्यक्ष को पत्र निकालने का अधिकार है और अनुपालन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति चाहिए. अब किस आधार पर हुआ और गुनाहगार कार्यकर्ता की यह कमेटी है?
नीरज कुमार ने कहा कि इस सबके गुनाहगार तो तेजस्वी यादव हैं. चुनावी मौसम में चुपचाप यूरोप निकल गए. कहा जाता है कि अमेरिका, ईरान, इजराइल के समझौता कराने के लिए चले गए थे और राष्ट्रीय जनता दल की यह दुर्दशा हुई. जेडीयू एमएलसी ने कहा कि दूसरे का घर जो देखता है ना, उसको खुद का चेहरा देखना चाहिए. उधर, इस मामले पर राजद विधायक रणविजय साहू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश पर पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सभी इकाइयों को भंग कर दिया गया है. सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को भंग कर दिया गया है और नए सिरे से ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को नई टीम में शामिल किया जाएगा.
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बांकीपुर की हार पर राजद विधायक ने कहा कि यह क्षेत्र तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है. भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है. भारतीय जनता पार्टी का जो जनता विरोधी काम है, जनविरोधी कार्य है, उसके कारण बांकीपुर की जनता ने उनको सबक सिखाया है. राष्ट्रीय जनता दल हारी है, हमारा संगठन हारा, हम जनादेश को स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारा मनोबल, हमारी ऊर्जा, पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल नहीं गिरा है. नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ फिर से हम आएंगे, ऐसा हमें विश्वास है.
इस पर कांग्रेस नेता पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने कहा कि 2025 के चुनाव रिजल्ट और बांकीपुर उपचुनाव के रिजल्ट पर सबको मंथन करना पड़ेगा. उसमें आरजेडी हो, कांग्रेस हो, हम लोग सब मंथन कर रहे हैं. आरजेडी ने मंथन किया होगा कि हम लोग फिर से एक नए तरीके से अच्छी शुरुआत करें, उसके लिए उन्होंने कमेटियों को भंग किया है. उनका अधिकार बनता है. हम भी चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल बूथ लेवल तक मजबूत हो, अच्छे लोग पार्टी में काम करें, सब चाहते हैं.