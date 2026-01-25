Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

RJD Executive Meeting: राजद में अबतक सिर्फ एक बार ही बना कार्यकारी अध्यक्ष, लालू यादव को ही चुनौती देने लगा था

RJD Executive Meeting Today: राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है. अटकलों के अनुसार, अपनी सेहत को देखते हुए लालू प्रसाद यादव अपना हाथ काटने को तैयार हो गए हैं. पार्टी की स्थापना के वक्त ही लालू यादव ने यह प्रयोग किया था और वह अनुभव काफी बुरा रहा था. इसके बाद से उन्होंने यह गलती दोबारा नहीं की थी.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 25, 2026, 07:51 AM IST

लालू यादव के लिए अच्छा नहीं रहा था कार्यकारी अध्यक्ष का अनुभव (फाइल फोटो)
RJD Executive Meeting News: लालू प्रसाद यादव पार्टी राजद ने आज (रविवार, 25 जनवरी) अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है. ये बैठक अशोक हॉल, लोकनायक जय प्रकाश नारायण हॉल, मौर्य होटल में होगी. सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस बैठक में तेजस्वी यादव को राजद का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है. कहा जा रहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत को देखते हुए अब पार्टी की कमान तेजस्वी को सौंपी जा सकती है. अगर ऐसा होता है तो पार्टी में तेजस्वी युग की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी. बता दें कि लालू यागव ने राजद में अभी तक सिर्फ एक बार कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है और उसके साथ भी उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा था. 

यह किस्सा साल 1997 का है. उस वक्त बिहार की सियासत में लालू यादव का सिक्का चलता था. उनका डंका बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में बजता था. प्रदेश में लालू यादव के नेतृत्व में जनता दल की सरकार थी. लेकिन उसी समय लालू यादव का नाम चारा घोटाले में आया और उनके नाम अरेस्ट वॉरेंट जारी हो गया. इसके बाद जनता दल में ही उनके खिलाफ आवाज उठने लगी. लालू यादव पर सरकार और संगठन की कमान छोड़ने का दबाव बनाया गया. सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए लालू यादव मान गए, लेकिन जनता दल का अध्यक्ष पद नहीं छोड़ना चाहते थे. जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने जनता दल से अलग होकर 'राष्ट्रीय जनता दल' (RJD) का गठन किया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया. इसके साथ ही अपने करीबी नेता रंजन यादव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था. 

उस दौर में रंजन यादव को लालू यादव का चाणक्य माना जाता था. वह उनके (लालू) सबसे करीबी सलाहकार हुआ करते थे. हालांकि, कुछ दिनों बाद ही लालू यादव ने रंजन यादव से सारे अधिकार वापस ले लिए थे. इस घटनाक्रम के बाद राजद के ही कद्दावर नेता शिवानंद तिवारी ने रंजन यादव पर विश्वासघात करने के गंभीर आरोप लगाए थे. शिवानंद तिवारी के मुताबिक, रंजन यादव ने राबड़ी देवी को सत्ता से हटाने की तैयारी शुरू कर दी थी. उन्होंने इसके लिए विधायक दल की बैठक बुला ली थी, लेकिन समय रहते ही लालू यादव को इसकी भनक लग गई थी और उन्होंने तत्काल सारे अधिकार वापस ले लिए थे. इसके बाद लालू यादव ने कार्यकारी अध्यक्ष जैसी शक्तियां कभी किसी को नहीं दी. अब तेजस्वी को यह पद सौंपने की अटकलें लगाई जा रही हैं. पिछली कार्यकारिणी बैठक में भी तेजस्वी को कमान मिलने की आशंकाएं जताई जा रही थीं, लेकिन बैठक में लालू यादव ने पार्टी की कमान अपने पास ही रखने का फैसला लिया था.

