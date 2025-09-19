Bihar Politics: 14% आबादी को 40% टिकट! क्या इस बार भी गलती दोहराने वाले हैं तेजस्वी या अलिखेश से सीख लेंगे?
Bihar Politics: 14% आबादी को 40% टिकट! क्या इस बार भी गलती दोहराने वाले हैं तेजस्वी या अलिखेश से सीख लेंगे?

Bihar Chunav 2025: टिकट वितरण के ​समय तेजस्वी यादव के सामने दुविधा होगी कि अधिक से अधिक यादवों को टिकट दें या फिर पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों पर फोकस करें. दलितों को लुभाने के लिए कांग्रेस पहले से तैयार बैठी है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Sep 19, 2025, 02:42 PM IST

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की तैयारी अब सीट शेयरिंग और टिकट वितरण तक पहुंच गई है. बैठकों का दौर चल रहा है. राजद नेता तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं तो कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है. टिकट वितरण में राजद ने पिछले विधानसभा चुनाव में यादवों को तवज्जो दी थी. जातीय जनगणना के हिसाब से बिहार में यादव समाज की आबादी 14 प्रतिशत है, लेकिन राजद ने 40 प्रतिशत से अधिक यादव नेताओं को पिछली बार मैदान में उतारा था. हालांकि यह राजद का ही नारा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी.

READ ALSO: पप्पू यादव की बिहार कांग्रेस चुनाव समिति में एंट्री, सीट बंटवारे को लेकर अटकलें तेज

विधानसभा चुनाव 2020 का डेट देखें तो राजद ने सीट शेयरिंग में 144 सीटें अपने पास रखी थीं. 144 में से 58 सीटों पर राजद ने यादव प्रत्याशियों को टिकट दिया था, जो 40 प्रतिशत होता है. इस तरह राजद ने यादवों को आबादी से अधिक अनुपात में टिकट दिया था. हालांकि राजद को इसका फायदा भी हुआ था. यादव प्रत्याशियों की जीत का स्ट्राइक रेट सबसे शानदार रहा था. अब राजद के लिए दिक्कत की बात यह है कि यादव प्रत्याशियों में कटौती करने से नुकसान भी हो सकता है. हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि अधिक से अधिक यादव प्रत्याशियों को टिकट देने से बाकी पिछड़े और अति पिछड़ों का वोट भी कटने का डर रहता है.

बिहार में जिस तरह यादव और मुस्लिम राजद के वोटर हैं, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में यादव और मुस्लिम समाजवादी पार्टी के कोर वोटर हैं. 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उसी पैटर्न पर चली, जिस पैटर्न पर 2020 में राजद चला, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बदली और भाजपा को पटखनी दे दी. 2019 में 10 के बदले 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने केवल 5 यादव नेताओं को मैदान में उतारा था. टिकट वितरण में अखिलेश यादव ने अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ों को ज्यादा तवज्जो दी थी. 2019 में केवल 6 के मुकाबले अखिलेश यादव ने 2024 में 23 ऐसे प्रत्याशी उतारे थे. इसका फायदा यह हुआ कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भाजपा पर बढ़त बना ली. 

विधानसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव 2024 में यादव वोट और यादव प्रत्याशियों ने राजद के लिए कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाए थे. 23 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाले राजद के 4 प्रत्याशी ही जीतकर लोकसभा पहुंच पाए. इनमें मीसा भारती, सुरेंद्र प्रसाद यादव, अभय कुशवाहा और सुधाकर सिंह शामिल हैं. इनमें 2 यादव, एक कोइरी और एक राजपूत प्रत्याशी हैं. राजद ने लोकसभा चुनाव 2024 में 8 यादव उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 2 ही विजयी हुए थे. तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य सारण से, ललित कुमार यादव दरभंगा से, दीपक यादव वाल्मीकिनगर से और जय प्रकाश नारायण यादव बांका से चुनाव हार गए. लोकसभा चुनाव में राजद की तुलना में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था. केवल 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर पार्टी को 3 विजयी प्रत्याशी मिल गए. निर्दलीय पप्पू यादव को मिलाकर यह संख्या 4 हो जाती है. हालांकि महागठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में तेजस्वी यादव ने 250 से अधिक रैलियां की थीं.

READ ALSO: भागलपुर में केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की बिगड़ी तबीयत, इस बीमारी से हैं पीड़ित

आज की तारीख में तेजस्वी यादव के सामने अखिलेश यादव का एक उदाहरण है. हालांकि यह भी एक सत्य है कि तेजस्वी यादव के सामने आज जो स्थिति है, वैसी स्थिति अखिलेश यादव के सामने 2027 में पेश होने वाली है. दलित और मुसलमानों को लुभाने के लिए कांग्रेस आक्रामक रुख अपनाए हुए है. 13 दिन तक राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली और कांग्रेसियों का मनोबल बढ़ाकर गए हैं. सीट शेयरिंग में भी कांग्रेस केवल अधिक से अधिक सीटें नहीं, बल्कि जीतने वाली सीटों पर फोकस कर रही है. ऐसे में अगर तेजस्वी यादव यादव प्रत्याशियों की संख्या में कटौती करते हैं तो यह उनके लिए आत्मघाती हो सकता है. पिछली बार की तरह राजद इस बार वैसे भी 144 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने वाली. इसमें 10 से 12 सीटों की कमी हो सकती है. उसके बाद यादव प्रत्याशियों की संख्या में कमी करके वह अपने कोर वोट बैंक को शायद ही इग्नोर करने की कोशिश करे.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

