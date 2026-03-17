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राज्यसभा में '0' की ओर राष्ट्रीय जनता दल का पहला कदम, 2030 तक एक भी सदस्य नहीं होगा सदन में

Rajya Sabha Election 2026: राज्यसभा चुनाव में बिहार में विपक्षी दलों के बीच की आपसी खींचतान साफ उजागर हो गई है. तेजस्वी यादव पूरे समय एआईएमआईएम को अपनी ओर करने में जुटे रहे, जबकि कांग्रेस के 3 विधायकों ने मतदान से दूरी बनाकर एनडीए को निर्णायक फायदे तक पहुंचा दिया.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Mar 17, 2026, 12:30 PM IST

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राज्यसभा चुनाव 2026 (Photo: AI)
राज्यसभा चुनाव 2026 (Photo: AI)

Rajya Sabha Election 2026: बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल को राज्यसभा चुनावों में भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है. सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके अपने ही एक विधायक ने मतदान से दूरी बना ली और महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के भी 3 विधायकों ने यही काम किया. राज्यसभा चुनाव में करारी शिकस्त उसे सदन में 0 तक पहुंचाने की ओर पहला कदम है. विधानसभा चुनाव 2025 में जिस तरह का जनादेश मिला है, उसके हिसाब से 2030 तक राष्ट्रीय जनता दल राज्यसभा में शून्य की ओर जाता दिख रहा है. तेजस्वी यादव के साथ एक बड़ी दिक्कत यह भी पैदा हो गई है कि अगर वे अपने एक विधायक पर कार्रवाई करते हैं या पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं तो विधानसभा में उनकी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि सदन में उनके पास केवल उतने ही विधायक हैं, जितने नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने के लिए उनको चाहिए.

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विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही हमने आपको बताया था कि 2030 तक राष्ट्रीय जनता दल राज्यसभा में शून्य तक पहुंच सकती है. अब इस दिशा में प्रगति यह हुई है कि राजद के 2 राज्यसभा सदस्य रिटायर हो रहे हैं और आगे नए सदस्य चुने जाने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है. राजद के राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्रधारी सिंह 9 अप्रैल, 2026 को रिटायर हो रहे हैं. 2028 में फैयाज अहमद रिटायर होंगे तो मनोज कुमार झा और संजय कुमार यादव अप्रैल 2030 में सेवानिवृत होंगे. इस तरह राजद का कोई सदस्य अप्रैल, 2030 के बाद राज्यसभा में नहीं होगा. संयोग से उसी साल राज्य में विधानसभा के चुनाव होंगे. 

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इस तरह राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के अब 3 सांसद रह गए हैं. 2028 में यह संख्या 2 पर सिमट जाएगी और 2030 में 0 पर. दूसरी ओर, संख्याबल के हिसाब से ये सारी सीटें एनडीए के खाते में चली जाएंगी. खास बात तो यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से हाथ मिलाने के बाद भी राष्ट्रीय जनता दल अपने प्रत्याशी अमरेंद्रधारी सिंह को जिताने में नाकामयाब रहा. 

अब तो आने वाले चुनावों में भी अगर एआईएमआईएम ने राष्ट्रीय जनता दल का साथ दे दिया तो भी उसके प्रत्याशी के जीतने की संभावना पर संशय के बादल मंडराते रहेंगे. फिलहाल इस साल के लिए राज्यसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है. भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम चुनाव जीत चुके हैं. 9 अप्रैल से ये सभी बाकायदा राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले लेंगे. दूसरी ओर, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अमरेंद्रधारी सिंह चुनाव हार चुके हैं.

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