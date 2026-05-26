Ritu Jaiswal: 'मुखिया दीदी' ने ज्वाइन की BJP, RJD महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं रितु जायसवाल

Bihar Politics: राजद की पूर्व महिला नेता रितु जायसवाल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है. विधान परिषद चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को यह बड़ा झटका माना जा रहा है. सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि बीजेपी ने मनोवैज्ञानिक रूप से राजद पर बढ़त बना ली है.
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Bihar Politics: राजद की पूर्व महिला नेता रितु जायसवाल अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं. बीजेपी प्रदेश संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई. बीजेपी ज्वाइन करने के बाद रितु जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की. रितु ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रहित की राजनीति करती है और देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है. प्रधानमंत्री भी राष्ट्रहित और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की बात करते हैं. उन्होंने कहा कि आज वह पूरी मजबूती और आत्मविश्वास के साथ पार्टी में शामिल हो रही हैं. रितु जायसवाल ने कहा कि उनके पुराने वीडियो सामने लाकर उन्हें ट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वह डरने वाली नहीं हैं.
उन्होंने कहा कि जब मैंने परिहार विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था, तब भी लोगों ने मुझे बागी कहा था, लेकिन उस समय परिहार की जनता बदलाव चाहती थी और मुझे 65 हजार वोट मिले थे.
कौन हैं रितु जायसवाल?
बता दें कि बिहार की राजनीति में रितु जायसवाल लंबे समय से सक्रिय हैं. वह सीतामढ़ी जिले की सिंहवाहिनी ग्राम पंचायत की मुखिया रह चुकी हैं और अपने कार्यों को लेकर राष्ट्रपति से सम्मान भी हासिल कर चुकी हैं. साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने राजद की टिकट पर शिवहर सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई थीं. 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने परिहार सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था. इस कारण से राजद ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था.
और कितने नेताओं ने ज्वाइन की BJP
रितु जायसवाल के साथ प्रोफेसर राजमणि, सीमा जायसवाल, माया गुप्ता, शकुंतला प्रजापति, संगीता यादव, सुलेखा खातून, पानो देवी, अनिल महतो और शिवशंकर ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की. इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस मौके पर कहा कि यदि भाजपा ने अपने दरवाजे पूरी तरह खोल दिए तो राजद के पास नेता नहीं बचेंगे.
MLC चुनाव से पहले RJD को बड़ा झटका
बिहार विधान परिषद चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को यह बड़ा झटका माना जा रहा है. सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले एक दिग्गज महिला नेता को अपनी पार्टी में लाकर बीजेपी ने मनोवैज्ञानिक रूप से राजद पर बढ़त बना ली है. हालांकि, 2025 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण राजद ने पहले ही रितु जायसवाल को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था.