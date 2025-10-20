Advertisement
RJD Women Candidate List: राजद ने थमाई 24 महिलाओं के हाथ में चुनावी कमान, विधानसभा के लिए दिया टिकट

RJD Women Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजद ने अब तक जारी अपनी उम्मीदवारों की सूची में 24 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया है. जिसमें अनिता देवी महतो (वरसलीगंज), माला पुष्पम (हसनपुर), संध्या रानी कुशवाहा (मधुबन) जैसे प्रमुख नाम हैं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 20, 2025, 05:04 PM IST

तेज प्रताप यादव (File Photo)
RJD Women Candidate: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 143 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 24 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है. राजद ने महिला उम्मीदवारों को मौका देकर चुनावी समीकरण को साधने की कोशिश की है. प्रमुख महिला उम्मीदवारों में रेणू कुशवाहा (बिहारीगंज), अनिता देवी महतो (वरसलीगंज), माला पुष्पम (हसनपुर), संध्या रानी कुशवाहा (मधुबन), ऋतु प्रिया चौधरी (इमामगंज-एससी), तनुश्री मांझी (बाराचट्टी-एससी) और वीणा देवी (मोकामा) शामिल हैं.

ये हैं राजद की 24 महिला प्रत्याशी

Sr. No. विधानसभा सीट प्रत्याशी का नाम
1 कटोरिया स्वीटी सीमा
2 प्राणपुर इशरत परवीन
3 रुपौली  बीमा भारती
4 परिहार  स्मिता पूर्बे गुप्ता
5 बाराचट्टी  तनुश्री मांझी
6 इमामगंज रितु प्रिया चौधरी
7 मधुबन  संध्या रानी कुशवाहा
8 हसनपुर  माला पुष्पम
9 वारसलिगंज अनीता देवी महतो
10 गोविंदपुर  पूर्णिमा देवी
11 बांकीपुर  रेखा गुप्ता
12 मसौढ़ी रेखा पासवान
13 मोउद्दीननगर ऐज्या यादव
14 मोकामा  वीणा देवी
15 पातेपुर प्रेमा चौधरी
16 परसा करिश्मा राय
17 लालगंज शिवानी शुक्ला
18 रजौली पिंकी चौधरी
19 अतरी  बैजंती देवी
20 बनियापुर  चांदनी देवी सिंह
21 चकाई सावित्री देवी
22 नोखा  अनीता देवी नोनिया
23 मोहनिया श्वेता सुमन
24 बिहारीगंज रेणु कुशवाहा

