Tejashwi Yadav News: 2 सीटें और कम हो जातीं तो तेजस्वी यादव के लिए हो जाता बड़ा संकट, नेता प्रतिपक्ष का पद भी नसीब नहीं होता

Tejashwi Yadav News: इस चुनाव में एनडीए का 2010 वाला प्रदर्शन देखने को मिला. इस बार एनडीए को 202 सीटें मिलीं तो वहीं महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया. जबकि अन्य के खाते में 9 सीटें आईं. वहीं महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया. महागठबंधन में राजद सबसे ज्यादा 25 सीटें लाई.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 15, 2025, 11:37 AM IST

तेजस्वी यादव
Tejashwi Yadav News: बिहार चुनाव में एनडीए की आंधी देखने को मिली. इस चुनाव में एनडीए को 202 सीटें मिलीं तो वहीं महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया. जबकि अन्य के खाते में 9 सीटें आईं. जिनमें से 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जीतीं. 101 सीटों पर लड़ी बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़कर जेडीयू ने 85 सीटें झटक लीं. एनडीए में शामिल लोजपा-आर को 19 सीटें मिलीं. जीतन राम मांझी की हम ने 5 और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की. वहीं महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया. महागठबंधन की तरफ से राजद को सबसे ज्यादा 25 सीटें मिलीं. वहीं कांग्रेस सिर्फ 06 सीटों पर सिमट गई. वामदलों के खाते में इस बार सिर्फ 3 सीटें, जबकि वीआईपी का खाता तक नहीं खुला. आईआईपी सुप्रीमो आईपी गुप्ता अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे. 

राजद के शर्मनाक प्रदर्शन की चारो तरफ चर्चा हो रही है. इस चुनाव में तेजस्वी यादव की 'हर घर सरकारी नौकरी', महिलाओं को हर महीने 2500-2500 रुपये, जीविका दीदियों को 30 हजार रुपये प्रति महीने सैलरी, जनप्रतिनिधियों के भत्ते को दोगुना करना, बेरोजगारी भत्ता और किसान कर्जमाफी समेत तमाम बड़े-बड़े वादे किए थे. बजट विशेषज्ञों के मुताबिक, तेजस्वी यादव के वादे बिहार के कुल बजट के 5 गुना से भी ज्यादा के थे. यही वजह है कि जनता ने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया और इसका असर चुनाव परिणाम में साफ देखने को मिला.

ये भी पढ़ें- अब नीतीश की निष्ठा नहीं बदल पाएगी, इस कार्यकाल में NDA के होकर रह जाएंगे JDU अध्यक्ष

