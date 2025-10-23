RJD ने अमित शाह पर लगाया गंभीर आरोप, कहा- उनके इशारे पर EC ने परिणाम से पहले ही सीटें चुरानी शुरू कर दी

Bihar Chunav 2025: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अमित शाह पर निशाना साधा है. RJD ने आरोप लगाया है कि अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग ने परिणाम से पूर्व ही सीटें चुरानी शुरू कर दी हैं. RJD ने कहा कि कैमूर जिले की मोहनिया विधानसभा सीट से हमारी उम्मीदवार, श्वेता सुमन का अन्यायपूर्ण, राजनीतिक साजिश और अनुचित दबाव के तहत नामांकन रद्द किया गया है. ऐसा करना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता के भी खिलाफ है.

RJD ने प्रेस विज्ञप्ति में लिखा, 'श्वेता सुमन इस क्षेत्र की लंबे समय से स्थायी निवासी हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज, जिसमें जाति प्रमाण पत्र भी शामिल है, पूर्णत: वैध, सत्य और संबंधित सरकारी नियमों के अनुसार प्रमाणित हैं. उन्होंने 20 अक्टूबर 2025 को नामांकन प्रस्तुत किया था, जो रिटर्निंग आफिसर ने प्रमाणित भी किया है. बावजूद इसके, अन्य दो उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए जाति प्रमाण पत्र की वैधता पर आपत्तियों के कारण, बिना उचित कानूनी प्रक्रिया और उचित सुनवाई के, रिटर्निंग आफिसर ने 22 अक्टूबर 2025 को उनका नामांकन निरस्त कर दिया.'

'मामले में पूरी तरह से अनदेखी'

प्रेस विज्ञप्ति में आगे लिखा, 'इस फैसले का आधार Circle Officer, Durgavati की रिपोर्ट थी, जिसमें जाति प्रमाण पत्र को नियमों के अनुरूप न बताकर उसका निरस्तीकरण किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट से निर्देशित जांच के नियमों का पालन नहीं किया गया. पटना हाई कोर्ट के Baidhnath Singh v. State of Bihar केस के अनुसार, जाति प्रमाण पत्र की रद्दीकरण की प्रक्रिया के लिए एक समुचित स्क्रूटनी कमेटी का गठन अनिवार्य है, जो इस मामले में पूरी तरह से अनदेखी की गई है.

'बिना किसी सुनवाई के निर्णय'

प्रेस रिलीज में आगे लिखा, 'नामांकन पत्र पर जिस तरह की आपत्ती भाजपा ने दर्ज कराई है, उससे भिन्न रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गई अंचलाधिकारी दुर्गावती से दबाव देकर गलत प्रतिवेदन लिखवा कर चुनाव अधिकारी के पास भेजा गया. जाति प्रमाण पत्र के संबंध में उठे विवाद का निपटारा स्क्रूटनी कमिटी द्वारा किया जाता है. नामांकन स्क्रूटनी के लिए दिनांक 22-10-2025 को बुलाया गया था. लगभग 12:15 बजे चुनाव पदाधिकारी ने अपने चेंबर में बुलाया और पहले से आदेश लिखकर के रखा गया था बिना किसी सुनवाई और राष्ट्रीय जनता दल का बिना कोई पक्ष सुने तुरंत चुनाव अधिकारी द्वारा कह दिया गया आपका नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया गया है.'