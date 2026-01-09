संकट में राजद की कमान: तेजस्वी यादव पर कानूनी तलवार लटकी, क्या राजश्री यादव बनेंगी पार्टी का नया चेहरा और विकल्प?

जमीन के बदले नौकरी घोटाले में अब लालू प्रसाद यादव की आधी फैमिली को जेल जाने की नौबत आन पड़ी है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस घोटाले में लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव के अलावा 46 लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए आरोप तय कर दिया. लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि रेल मंत्री रहते उन्होंने ग्रुप डी की नौकरी देने के लिए ला​भार्थियों की जमीन अपने परिवार के लोगों के नाम पर लिखवा ली. इस मामले में 2022 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. शुक्रवार को कोर्ट ने 103 में 52 आरोपियों को बरी कर दिया और 5 लोगों की इस दौरान मौत हो चुकी है. लालू परिवार के सदस्यों पर जो धाराएं लगी हैं, उनमें आईपीसी की धारा 120बी, 420, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2), 13(1)(डी) शामिल है. इन धाराओं में अगर आरोप साबित हुए तो न केवल परिवार के लोगों को जेल जाना पड़ सकता है, बल्कि वे चुनाव लड़ने से भी अयोग्य हो सकते हैं.

लालू प्रसाद यादव पहले से ही चुनावी राजनीति से बाहर हो चुके हैं. इस समय लालू प्रसाद यादव अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव के सहारे राजनीति कर रहे हैं. उनकी पार्टी के मुख्य कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव ही हैं. तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल बनाकर अलग होकर राजनीति कर रहे हैं. मीसा भारती लोकसभा सांसद हैं तो राबड़ी देवी विधान परिषद सदस्य हैं और नेता प्रतिपक्ष भी. हेमा यादव अभी राजनीति में नहीं हैं. रोहिणी यादव राजनीति में आई थीं, लेकिन भारी मन से राबड़ी आवास से विदा हो चुकी हैं. ऐसे में राजद के लिए तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री एक विकल्प हो सकती हैं.

READ ALSO: 'लालू परिवार एक क्रिमिनल ग्रुप की तरह काम कर रहा था', स्पेशल जज की 7 बड़ी बातें

Add Zee News as a Preferred Source

क्या होती है आईपीसी की धारा 120बी

दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए आपस में हाथ मिलाते हैं तो इसे आपराधिक साजिश कहा जाता है और भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में इसे धारा 120बी में पारिभाषित किया गया है. दो या दो से अधिक लोगों के बीच मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है. अगर वास्तविक रूप से अपराध नहीं भी किया गया तो अपराध करने की योजना बनाने या साजिश रचने को भी कोर्ट गंभीर आपराधिक कृत्य मानता है.

आईपीसी की धारा 120बी में सजा का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी में तय किए गए प्रावधानों के मुताबिक, साजिश रचने में भी उतना ही दंड निर्धारित किया गया है, जितना की मुख्य आरोपी को दंड दिया जाता है. मान लीजिए किसी अपराध के मुख्य आरोपी को 5 साल की कैद की सजा मिलती है तो अपराध की साजिश रचने में जो अपराधी शामिल होगा, उसे भी 5 साल की ही कारावास की सजा दी जाएगी. अगर मुख्य आरोपी को 2 साल से कम की सजा मिलती है तो साजिश रचने के आरोपी को 6 महीने की कैद और जुर्माने से दंडित किया जाता है. यह सजा की प्रकृति पर निर्भर करता है.

क्या होती है आईपीसी की धारा 420

भारतीय दंड संहिता की यह धारा धोखाधड़ी का निषेध करने के लिए बनाई गई है.धारा 420 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है, बेईमानी से किसी भी व्यक्ति को कोई भी संपत्ति देता है या किसी बहुमूल्य वस्तु या कोई मुहरबंद दस्तावेज मुहैया कराता है तो वह व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 420 का दोषी होगा. इसको ऐसे समझें कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य की संपत्ति को हड़पन के लिए उस व्यक्ति के झूठे साइन करके या किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव बनाकर संपत्ति अपने नाम करा लेता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ धारा 420 के तहत केस चलाया जा सकता है. एक लाइन में कहें तो किसी व्यक्ति को धन, शरीर और संपत्ति के लिहाज से नुकसान पहुंचाने को धोखाधड़ी कहते हैं.

भारतीय दंड संहिता की धारा 420 में कितनी सजा

धोखाधड़ी में मुकदमा चलने के बाद अगर कोर्ट में दोष सिद्ध हो जाता है तो संबंधित व्यक्ति को 7 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार, लोकसेवक अगर आपराधिक भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसे 4 साल से लेकर 10 साल तक की कैद हो सकती है.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी)

यदि कोई लोक सेवक अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करता है और कोर्ट में यह बात साबित हो जाती है तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 13(1)(डी) के तहत उसे सजा दी जा सकती है.

2 साल से अधिक सजा होने पर क्या होगा?

जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के अनुसार, अगर किसी भी व्यक्ति को 2 या उससे अधिक की सजा हो गई है तो वह संसदीय या विधायी पद का हकदार नहीं रह पाता. सजा काटने के आगे 6 साल तक वह चुनाव भी नहीं लड़ सकता. अगर लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सजा होती है और 2 साल से अधिक की सजा का ऐलान होता है तो तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव के लिए मुसीबत हो सकती है. हेमा यादव तो अभी राजनीति में नहीं हैं, लेकिन बाकी 3 की पॉलिटिक्स पर ग्रहण लग सकता है. इन चारों के मामले अब ट्रायल स्टेज तक पहुंच चुके हैं. इस मामले में स्पीडी ट्रायल भी हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली के लिए पॉलिटिक्स करना आसान नहीं रह जाएगा. 2 साल से अधिक की सजा होने पर तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती आगे के 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. ऐसे में राजद की पॉलिटिक्स रोहिणी आचार्य या फिर राजश्री यादव के हाथों में जा सकती है.