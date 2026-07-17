/ध्वस्त पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा और तेजस्वी यादव का पता ही नहीं: उपेंद्र कुशवाहा

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राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय जनता दल में भगदड़ के बारे में बड़ा बयान दिया है. सासाराम में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल पहले से ही ध्वस्त पार्टी है और उसके नेता खुद लापता हैं. अभी बिहार में बांकीपुर का उपचुनाव चल रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गायब हैं. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की एक जवाबदेही होती है. वह सरकार की कमियां बताते हैं, लेकिन हमारे तेजस्वी यादव को इससे कोई मतलब नहीं है. अब वह विदेश में हैं या फिर कहां है? इसकी जानकारी बिहार की जनता को नहीं है. वैसे यह उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है. वे कहीं भी आएं या जाएं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने पर जनता के प्रति भी एक जवाबदेही होती है. इससे जाहिर होता है कि जनता के दुख और दर्द से उन्हें कोई मतलब नहीं है. यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल में भगदड़ की स्थिति है.
मृत्युंजय तिवारी राजद छोड़ सकते हैं तो अन्य लोगों के लिए क्या काम: मांझी
इसी तरह की प्रतिक्रिया जीतनराम मांझी ने भी दी है. गया जिले के खिजरसराय प्रखंड के अपने पैतृक गांव महकार में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मृत्युंजय तिवारी एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी आदमी हैं. जब जीतनराम मांझी राजद से अलग हो सकता है तो मृत्युंजय तिवारी ऐसे लोग क्यों चिपके हुए हैं. मांझी ने कहा कि राजद से अलग होकर मृत्युंजय ने अच्छा काम किया है. राजद में जो अन्य लोग भी रह रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए. जब मृत्युंजय तिवारी राजद छोड़ सकते हैं तो बाकी अन्य लोगों के लिए वहां क्या बचा है.
प्रदेश अध्यक्ष़ मंगनीलाल मंडल ने मृत्युंजय के इस्तीफे से किया इनकार
राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के सोशल मीडिया पर इस्तीफे की घोषणा के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. हालांकि, राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इस्तीफे की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्हें मृत्युंजय तिवारी की ओर से कोई इस्तीफा नहीं मिला है. उन्होंने बताया कि मृत्युंजय तिवारी उनसे मिले जरूर थे, लेकिन इस्तीफे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई. प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पार्टी में किसी तरह का आंतरिक विवाद नहीं है और राजद पूरी तरह एकजुट है. अब सबकी नजर मृत्युंजय तिवारी के अगले कदम और पार्टी नेतृत्व की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर टिकी है.