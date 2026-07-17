/ध्वस्त पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा और तेजस्वी यादव का पता ही नहीं: उपेंद्र कुशवाहा

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय जनता दल में भगदड़ के बारे में बड़ा बयान दिया है. सासाराम में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल पहले से ही ध्वस्त पार्टी है और उसके नेता खुद लापता हैं. अभी बिहार में बांकीपुर का उपचुनाव चल रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गायब हैं. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की एक जवाबदेही होती है. वह सरकार की कमियां बताते हैं, लेकिन हमारे तेजस्वी यादव को इससे कोई मतलब नहीं है. अब वह विदेश में हैं या फिर कहां है? इसकी जानकारी बिहार की जनता को नहीं है. वैसे यह उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है. वे कहीं भी आएं या जाएं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने पर जनता के प्रति भी एक जवाबदेही होती है. इससे जाहिर होता है कि जनता के दुख और दर्द से उन्हें कोई मतलब नहीं है. यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल में भगदड़ की स्थिति है.