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ध्वस्त पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा और तेजस्वी यादव का पता ही नहीं: उपेंद्र कुशवाहा

राष्ट्रीय जनता दल में पहले परिवार के दो अहम सदस्य अलग हुए और अब लालू प्रसाद यादव के वफादारों का नंबर आ गया है. मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे से तो कम से कम ऐसा ही लगता है.

Written ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited By:Sunil MIshra
Published: Jul 17, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:40 PM IST
ध्वस्त पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा और तेजस्वी यादव का पता ही नहीं: उपेंद्र कुशवाहा
Image Credit: उपेंद्र कुशवाहा, रालोमो प्रमुख (File Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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