Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3028757
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

सीएम नीतीश के भाषण पर भयंकर बवाल! राजद-जदयू और बीजेपी में खिंच गई सियासी तलवार

CM Nitish Kumar speech: सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सबलोग पीएम मोदी को नमन कीजिए. केंद्र सरकार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है. आपके (विपक्ष) लिए भी किया है, सबलोग नमन कीजिए.

 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 04, 2025, 02:48 PM IST

Trending Photos

सीएम नीतीश कुमार
सीएम नीतीश कुमार

CM Nitish Kumar: सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया. इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की तारीफ की और लगे हाथ विपक्ष की चुटकी भी ले ली. इस दौरान सीएम नीतीश ने विपक्ष खासतौर पर राजद को खूब सुनाया. उन्होंने कहा कि इतना काम करते हैं...आप लोग क्यों नहीं करते? सीएम नीतीश कुमार ने इसी तरह से विपक्ष को बोल कर घेरा. 

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सबलोग पीएम मोदी को नमन कीजिए. केंद्र सरकार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है. आपके (विपक्ष) लिए भी किया है, सबलोग नमन कीजिए. हाथ उठाकर नमन कीजिए. आपलोग (राजद और विपक्ष) क्यों नहीं करते हैं. इसीलिए हम आपको कह रहे हैं.

अब सीएम नीतीश कुमार से इस स्पीच पर बिहार की सियासत में हंगामा मच गया है. राजद विधायक रणविजय साहू ने कहा कि सीएम नीतीश भयभीत है, बीजेपी और आरएसएस उन पर हावी है. गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष पद छीन जाना, इसलिए उनको भय लगता है कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की तरह घटना ना हो जाये, जब जब वो बोलते है, तब तब हमारे साथ आते है, इसीलिए उनका नाम पलटू राम है, इनके बात में कोई दम नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सदन के अंदर दिए गए भाषण को लेकर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास के लिए जो किया है वो सभी जानते है. अगर विपक्ष के लोग बिहार का विकास चाहते है तो आने वाले समय में विकसित बिहार देखना चाहते है तो पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहिए.

बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में काम पिछले वर्षों में हुआ है, एनडीए सरकार की कामों को बताने का काम आज सीएम नीतीश ने किया. राजद के साथ नहीं जाएंगे उनका निर्णय है, ये बात कई बार बोल चुके है.

जदयू विधायक अजीत कुमार ने कहा कि सदन के नेता नीतीश कुमार ने जो जो काम किया, उसका विवरण सभी सदस्यों के बीच रखा है. सभी सदस्यों ने उनको धन्यवाद किया है. शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला उत्थान के लिए काफी काम किया गया है.

रिपोर्ट: निषेद कुमार

यह भी पढ़ें: बिहार के MLA-MLC को अब हर महीने मिलेंगे 8300 रुपए टेलीफोन भत्ता,नहीं देना होगा वाउचर

TAGS

CM nitish kumarBihar News

Trending news

Bokaro News
बेटा और बेटी ने पिता को मुखाग्नि देने से किया मना, फिर बहू ने ससुर की चिता को दी आग
CM nitish kumar
सीएम नीतीश के भाषण पर भयंकर बवाल! राजद-जदयू और बीजेपी में खिंच गई सियासी तलवार
Bagaha News
बिहार के इस जिले में निकला इतना लंबा अजगर कि देखने बाद फटी की फटी रह जाएगी आंखें
patna news
पटना एयरपोर्ट के 10 KM दायरे में 'NO गार्बेज' जोन, हटेंगी मांस-मछली की दुकानें
PM Modi
करोड़ों की मालकिन बनीं मोनिका, 3000 महिलाओं को निकिता ने दी नौकरी
STF
घोर नींद में सपने देख रहे थे मोहम्मद परवेज और राजू यादव, हकीकत में घर में घुस गई STF
Bihar News
बिहार विधानसभा को मिला नया उपाध्यक्ष, नरेंद्र नारायण यादव निर्विरोध निर्वाचित
Arvind Akela Kallu
कल्लू का नया धमाका! ‘जवान क द’ गाना हुआ वायरल—जान्हवी मिश्रा संग जबरदस्त केमिस्ट्री
Motihari News
अगर 12 अप्रैल को बंद हो जाता अवैध कट, तो बच जाते 5 लोग, इन मौतों का जिम्मेदार कौन?
Bihar News
प्रोटीन का पावरहाउस बना बिहार! 'मांस...मछली...अंडा और दूध का उत्पादन बढ़ा'