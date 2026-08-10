'मैं विधायक हूं, सीएम से मिला तो कौन सा गलत काम किया है?' राजद नेता भाई वीरेंद्र ने दी सफाई

बिहार की राजनीति में सोमवार को हलचल उस वक्त बढ़ गई, जब राजद विधायक भाई वीरेंद्र की तस्वीर सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की सामने आई. सूबे के सियासी हलकों में चर्चा होने लगी कि वह राजग छोड़ सकता हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने राजद नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाया था. हालांकि, अब इस राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने उठ रही अटकलों पर सफाई दी. उन्होंने कहा कि किसी विधायक या सांसद का अपने क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री से मिलना कोई गलत बात नहीं है. भाई वीरेंद्र ने स्पष्ट किया कि सीएम सम्राट से उनकी मुलाकात करीब पौने दो महीने पहले हुई थी और इसे मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.