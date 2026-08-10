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'मैं विधायक हूं, सीएम से मिला तो कौन सा गलत काम किया है?' राजद नेता भाई वीरेंद्र ने दी सफाई

RJD leader Bhai Virendra: राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से अपनी मुलाकात को लेकर उठ रही अटकलों पर सफाई दी. उन्होंने कहा कि किसी विधायक या सांसद का अपने क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री से मिलना कोई गलत बात नहीं है.

Edited ByShailendra
Published: Aug 10, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:20 PM IST
'मैं विधायक हूं, सीएम से मिला तो कौन सा गलत काम किया है?' राजद नेता भाई वीरेंद्र ने दी सफाई
Image Credit: क्षेत्र के विकास के लिए सीएम सम्राट से मिला था, दल बदल की बात गलत: भाई वीरेंद्र

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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