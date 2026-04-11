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नीतीश कुमार ने तो राजद को भी कंफ्यूज कर दिया, नेता समझ नहीं पा रहे मनाएं या भिड़ें?

Bihar Politics: राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने मुख्यमंत्री पर बड़ा ही विवादित बयान दिया है. शक्ति सिंह यादव ने कहा कि इतिहास नीतीश कुमार को समाजवाद के सबसे विषैले आस्तीन के सांप के रूप में याद रखेगा. वहीं दूसरी ओर राजद के ही विधायक रणविजय साहू ने नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ आने का ऑफर किया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Apr 11, 2026, 11:02 AM IST

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सीएम नीतीश कुमार
सीएम नीतीश कुमार

Bihar Politics: नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनते ही बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रही है. सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी से नीतीश कुमार नाराज हैं. उनकी कथित नाराजगी ने बीजेपी के साथ-साथ राजद को भी कंफ्यूज कर दिया है. राजद नेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार पर डोरे डालने हैं या पहले जैसा अटैकिंग तेवर रखने हैं. यही वजह है कि राजद पार्टी के दो नेताओं के बयान एक-दूसरे से 180 डिग्री अलग हैं. एक नेता जहां नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर रहा है, वहीं दूसरे ने नीतीश कुमार की तुलना 'विषैले सांप' से कर दी. 

दरअसल राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने मुख्यमंत्री पर बड़ा ही विवादित बयान दिया है. शक्ति सिंह यादव ने कहा कि इतिहास नीतीश कुमार को समाजवाद के सबसे विषैले आस्तीन के सांप के रूप में याद रखेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि जो व्यक्ति कभी भाजपा के खिलाफ खड़ा होता था, वही आज सत्ता बचाने के लिए भाजपा के सामने नतमस्तक हो गया है. राजद प्रवक्ता ने कहा कि जनादेश की चोरी कर बिहार की जनता के साथ बड़ा धोखा किया गया है और सत्ता के लिए राजनीतिक सिद्धांतों से समझौता किया गया है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के दबाव और षड्यंत्र के तहत नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा गया है.

ये भी पढ़ें- नीतीश कुमार ने अगर पलटी मारी, तब भी BJP बड़े आराम से बना सकती है अपनी सरकार

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शक्ति सिंह यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को भी रसातल में पहुंचा दिया है और अब जनता इस पूरे घटनाक्रम का हिसाब करेगी. उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता आने वाले समय में इसका जवाब देगी. उन्होंने कहा कि आज तेजस्वी यादव की कही बात सच साबित हो गई. तेजस्वी ने कहा था कि 25 से 30, नीतीश होंगे फिनिश. वहीं दूसरी ओर राजद के ही विधायक रणविजय साहू ने नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ आने का ऑफर किया है.

शक्ति यादव के बयान से पहले रणविजय साहू ने कहा था कि नीतीश कुमार चाहें तो निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना सकते हैं. वह चाहें तो अपनी कुर्सी को निशांत कुमार को दे सकते हैं. नीतीश कुमार कोशिश करें, संख्या पूरी हो जाएगी. उन्होंने कहा था कि जब मुख्यमंत्री जी के सामने निशांत को मुख्यमंत्री बनाये की मांग हो रही है तो वे मुस्कुरा रहे थे, उनकी मुस्कुराहट बता रही है कि बिहार में खेला होने वाला है. राजद विधायक ने नीतीश कुमार से पूछा था कि जो वादे उन्होंने 2025 से 30 के लिए किए थे, उनका क्या होगा? उन्हें अब वे कैसे पूरा करेंगे?

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