दिल्ली दंगे के आरोप में जेल में बंद थे RJD नेता मीरान हैदर, 5 साल बाद हुई रिहाई

Meeran Haider Bail: सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 5 साल बाद मीरान हैदर को खुली सांस लेने का मौका मिला. कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि जमानत का मतलब बरी होना नहीं है. बता दें कि मीरान का संबंध लालू यादव की राजद पार्टी से है. दिल्ली दंगों के वक्त वे राजद पार्टी के दिल्ली प्रदेश के युवा विंग के अध्यक्ष थे.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 08, 2026, 02:35 PM IST

Trending Photos

मीरान हैदर (फाइल फोटो)
RJD Leader Meeran Haider Released: दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद राजद नेता मीरान हैदर समेत 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 जनवरी) को जमानत दे दी थी. जिसके बाद आखिरकार 5 साल बाद मीरान हैदर को खुली सांस लेने का मौका मिला. सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर मीरान को बुधवार (7 जनवरी) की देर शाम को जेल से रिहा कर दिया गया. उनके साथ गुलफिशा फातिमा और शिफा-उर-रहमान को भी रिहा कर दिया है. जेल से निकलने के बाद मीरान हैदर ने अपने परिजनों से मुलाकात की. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रॉयल में लंबा समय लग सकता है और आरोपियों को अनिश्चित काल तक जेल में रखना सही नहीं है. कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि जमानत का मतलब बरी होना नहीं है, बल्कि यह आरोपी को ट्रायल के दौरान आजाद रहते हुए अपना पक्ष रखने का मौका देता है.

राजद पार्टी से क्या है संबंध?

मीरान हैदर को दिल्ली में हिंसा भड़काने के आरोप में 31 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था. उस वक्त वे जामिया से पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे. इसके अलावा राजद पार्टी के दिल्ली प्रदेश के युवा अध्यक्ष थे. मीरान की गिरफ्तारी पर राजद ने कड़ा विरोध जताया था. राजद प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने दिल्ली पुलिस पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा था कि मीरान, दिल्ली में फंसे बिहार के लोगों की मदद करने में लगे थे. उन्हें तेजस्वी यादव ने यह जिम्मेदारी सौंपी थी. दिल्ली पुलिस ने उन्हें झूठे मामले में फंसाया है. वहीं पुलिस ने मीरान हैदर के खिलाफ कोर्ट में इतने सबूत पेश किए कि उन्हें पांच साल बाद अब जमानत मिली है. उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जमानत का मतलब यह नहीं है कि वह निर्दोष हैं.

अगस्त 2024 में मीरान को 10 दिनों की अंतरिम जमानत मिली थी. उस वक्त कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत दी थी. दरअसल, मीरान की बहन के समय से पहले हुए बच्चे की मौत हो गई थी. उसकी देखभाल के लिए परिवार को कोई सदस्य पास में नहीं था. इस कारण से मीरान ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी और कोर्ट ने उन्हें 10 दिनों की जमानत दे दी थी. उन्हें 20 हजार रुपये के पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की एक जमानती पेश करना पड़ा था. कोर्ट ने इस दौरान शर्त रखी थी कि मीरान सोशल मीडिया से दूर रहेंगे. साथ ही मीडिया पर कोई बयानबाजी नहीं कर सकते हैं. वे किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी शामिल नहीं हो सकेंगे.

delhi riotsRJDMeeran Haider

