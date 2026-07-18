तेज प्रताप ने तेजस्वी को दिया झटका, राजद की दिग्गज नेत्री प्रतिमा सिंह JJD में शामिल

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लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद में इन दिनों भूचाल आया हुआ है. अब हाल ही में मृत्युंजय तिवारी ने राजद से इस्तीफा देकर पार्टी को छोड़ दिया. वहीं, अब तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को एक और बड़ा झटका दे दिया. जब नेत्री प्रतिमा सिंह ने राजद का साथ छोड़ दिया है और उन्होंने जनशक्ति जनता दल (JJD) का दामन थाम लिया है.
जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने प्रतिमा सिंह का पार्टी में भव्य स्वागत किया. तेज प्रताप यादव ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि प्रतिमा सिंह ने 33 वर्षों तक राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की एक कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया. परिस्थितिवश उनके साथ हुए अन्याय के बाद उन्होंने जनशक्ति जनता दल (JJD) की सदस्यता ग्रहण की. जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं, तेज प्रताप यादव, उनका पार्टी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं. हम उनके सम्मान और न्याय की लड़ाई में उनके साथ मजबूती से खड़े हैं. जनशक्ति जनता दल परिवार में प्रतिमा सिंह जी का हार्दिक स्वागत.
प्रतिमा सिंह जी ने 33 वर्षों तक राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की एक कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। परिस्थितिवश उनके साथ हुए अन्याय के बाद उन्होंने जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) की सदस्यता ग्रहण की। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं, तेज प्रताप यादव,… pic.twitter.com/aQQ0F7utVX
— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) July 18, 2026
बता दें कि 16 जुलाई, 2026 दिन गुरुवार को मृत्युंजय तिवारी ने राजद के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने पार्टी के भीतर खुद की अनदेखी और कुछ चुनिंदा लोगों पर राजद को बर्बाद करने का बेहद गंभीर आरोप लगाया है. मृत्युंजय तिवारी ने राजद के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल और कई वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की उपस्थिति में अपने इस्तीफे की घोषणा की.