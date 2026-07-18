तेज प्रताप ने तेजस्वी को दिया झटका, राजद की दिग्गज नेत्री प्रतिमा सिंह JJD में शामिल

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने प्रतिमा सिंह का पार्टी में भव्य स्वागत किया. तेज प्रताप यादव ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि प्रतिमा सिंह ने 33 वर्षों तक राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की एक कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया. परिस्थितिवश उनके साथ हुए अन्याय के बाद उन्होंने जनशक्ति जनता दल (JJD) की सदस्यता ग्रहण की. जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं, तेज प्रताप यादव, उनका पार्टी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं. हम उनके सम्मान और न्याय की लड़ाई में उनके साथ मजबूती से खड़े हैं. जनशक्ति जनता दल परिवार में प्रतिमा सिंह जी का हार्दिक स्वागत.