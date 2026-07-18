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तेज प्रताप ने तेजस्वी को दिया झटका, राजद की दिग्गज नेत्री प्रतिमा सिंह JJD में शामिल

Bihar Politics: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को 33 सालों तक अपने खून-पसीने से सींचने वाली दिग्गज और कर्मठ नेत्री प्रतिमा सिंह जी ने आखिरकार आरजेडी का साथ छोड़ दिया है. उन्होंने तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल (JJD) का दामन थाम लिया है.

Written ByShailendra
Published: Jul 18, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 05:17 PM IST
तेज प्रताप ने तेजस्वी को दिया झटका, राजद की दिग्गज नेत्री प्रतिमा सिंह JJD में शामिल
Image Credit: (@TejYadav14) राजद की नेत्री प्रतिमा सिंह तेज प्रताप यादव की पार्टी JJD में शामिलSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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