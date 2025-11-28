Advertisement
Zee Bihar Jharkhand

'ऐसा क्यूं होता है, जब खुशियां आती हैं और फिर...', अब किस बात को लेकर छलका सीमा कुशवाहा का दर्द

Seema Kushwaha News: राजद नेता सीमा कुशवाहा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज शायराना नहीं, बल्कि गहरी पीड़ा लिए हुए है. उन्होंने एक्स पोस्ट कर अपनी पीड़ा को बयां किया.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 28, 2025, 12:58 PM IST

सीमा कुशवाहा (@simakushwaharjd)
Seema Kushwaha: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पार्टी के नेताओं में घोर निराशा देखने को मिली. इस बीच सोशल मीडिया पर चर्चित राजद की महिला नेता सीमा कुशवाहा का एक पोस्ट किया. इस पोस्ट में सीमा कुशवाहा का दर्द छलकता नजर आ रहा है. राजद नेता सीमा कुशवाहा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी गहरी पीड़ा और निराशा को व्यक्त किया है.

पोस्ट में सीमा कुशवाहा ने क्या लिखा, जानिए

राजद नेता सीमा कुशवाहा ने एक्स पर लिखा कि ऐसा क्यूं होता है जब भी जीवन में ख़ुशियां आती है वो छिन जाती है हमेशा क्यों , बार बार ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ती है..! सीमा कुशवाहा ने यह पोस्ट किसके लिए किया है, इसकी कोई जानकारी नहीं है. हालांकि, उनका यह पोस्ट बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की जीत की उम्मीदों के अचानक टूटने और राजनीतिक जीवन में मिली असफलता से उपजी निराशा से जोड़कर देखा जा रहा है.

पहले भी बया कर चुकी हैं सीमा अपना दर्द

बता दें कि हाल ही में सीमा कुशवाहा ने कई ट्वीट किया था और लिखा, 'जो भी बद्दुआ दे रहा है, बस कर दो अब मैं बर्बाद हो चूकी हूं'. दूसरे ट्वीट में सीमा ने लिखा कि जब रिश्वत रास्ता बन जाए, तो न्याय सिर्फ किताबों में रह जाए. अपने तीसरे ट्वीट में राजद नेता ने लिखा कि भगवान का लिखा सब कुछ सहना पड़ेगा, क्योंकि परेशानियां बेची नहीं जाती और सुकून कभी खरीदा नहीं जाता!

तभी भी सीमा कुशवाहा के इस पोस्ट को बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ा गया था. माना जा रहा था कि बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली कारारी हार से सीमा कुशवाहा काफी दुखी थी. इस लिए उन्होंने अपना दुख सोशल मीडिया के जरिए बयां किया.

यह भी पढ़ें: Sima Kushwaha: 'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं...', RJD नेत्री सीमा कुशवाहा ने आखिर किसके लिए कही ये बात?

