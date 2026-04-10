'कब देंगे नीतीश CM पद से इस्तीफा', राजद नेता शक्ति यादव ने पूछ लिया बड़ा सवाल

Patna News: सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण कर लिया है, जिसके साथ ही उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई है. राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने सीधे सवाल पूछा लिया कि नीतीश कुमार कब सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं.
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Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बन गए हैं. शुक्रवार को दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संसद भवन परिसर में उन्हें शपथ दिलाई. इसके साथ ही बिहार में राजनीति तेज हो गई है. राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने सीधे सवाल पूछा लिया कि नीतीश कुमार कब सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं. शक्ति यादव ने कहा कि शपथ में बीजेपी के सारे दिग्गज इतना आतुर, इतना बेचैन क्यों थे?
राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उधार का सिंदूर लगाने के लिए बेचैन है. जनता ने जनादेश दिया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश और तेजस्वी यादव ने उस वक्त कहा था कि हो जाएंगे फिनिश. उन्होंने आगे कहा कि जनता ने माइंडेड बीजेपी को नहीं दिया था, जनता ने दूल्हा नीतीश कुमार को बनाया था. नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार बीमार था, वह अचेत अवस्था में था, जिंदा लाश के रूप में था, इसलिए बीजेपी वाले वहां पर खड़े थे कि नीतीश कुमार को कोई छटका कर ना ले जाए, तभी चारों तरफ से घेर कर रखा था.
उन्होंने कहा कि जदयू अब खत्म हो गई है. जदयू के कार्यकर्ताओं में ऐसा रोस है कि इन पांच लोग को कालिख लगा देगा, जिनका जदयू से कोई मतलब नहीं है. राजद प्रवक्ता ने कहा कि विजय चौधरी, संजय झा, अशोक चौधरी को जदयू से मतलब नहीं है. यह लोग समता पार्टी में नहीं थे. ललन सिंह समता पार्टी में थे, लेकिन वह बीजेपी के साथ मजबूरी बस चले गए हैं. नीतीश कुमार का समय समाप्त हो गया. अब लड़ाई सीधे तेजस्वी यादव और बीजेपी के बीच हो गई है.
राजद प्रवक्ता ने शक्ति यादव ने कहा कि नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं हैं. लालू यादव को इस बात का दुख है कि समाजवादी विचारधारा के नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चलेंगे. नीतीश कुमार समाजवाद के आस्तीन के सांप हैं. नीतीश कुमार की हालत जॉर्ज फर्नांडीज से भी खराब हो गई है.
रिपोर्ट: रूपेंद्र श्रीवास्तव
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