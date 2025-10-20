RJD Candidate List: राजद ने 143 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, तेजस्वी यादव इस सीट से लड़ेंगे चुनाव, देखें पूरी लिस्ट

RJD Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के लिए राष्ट्रीय जनता दल द्वारा चयनित प्रत्याशियों की सूची. सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई एवं विजय की अग्रिम शुभकामनाएं.
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अभी महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुई है. महागठबंधन में शामिल कांग्रेस, वाम दल और वीआईपी के साथ कुछ सीटों पर सीट-बंटवारे को लेकर बातचीत के बीच राजद ने अपने 143 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी. अब कुछ सीटों पर गठबंधन के सहयोगियों के बीच फ्रेंडली फाइट की स्थिति भी बन गई है.
बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के लिए राष्ट्रीय जनता दल द्वारा चयनित प्रत्याशियों की सूची।
सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई एवं विजय की अग्रिम शुभकामनाएं। #Bihar #RJD pic.twitter.com/QI7ckgoIQ6
— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) October 20, 2025