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पटना: राजद के लोकभवन मार्च में प्रदर्शनकरियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती हिरासत में

राजद के लोकभवन मार्च में प्रदर्शनकरियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी. इस दौरान पुलिस ने तेजस्वी यादव और मीसा भारती समेत अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया है. हिरासत में लिए जाने से पहले तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वह जेल जाने से डरने वाले नहीं हैं.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Aug 19, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:29 PM IST
पटना: राजद के लोकभवन मार्च में प्रदर्शनकरियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती हिरासत में
Image Credit: तेजस्वी यादव और मीसा भारती हिरासत में (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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