/पटना: राजद के लोकभवन मार्च में प्रदर्शनकरियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती हिरासत में

प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया बैरिकेड

करीब पांच किलोमीटर लंबे इस मार्च का नेतृत्व तेजस्वी यादव ने किया. बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ लोक भवन की ओर बढ़े. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं के हाथों में राजद के झंडे के बजाय तिरंगा भी नजर आया. प्रदर्शनकारियों ने कथित पेपर लीक, बेरोजगारी, परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं और छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया. मार्च के दौरान डाकबंगला चौराहे के पास पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया और आगे बढ़ने की कोशिश की. इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बन गई. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने इनकम टैक्स चौराहे के पास वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद भी कुछ कार्यकर्ता आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे. प्रदर्शन को उग्र होता देख पुलिस ने तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत राजद के कई प्रमुख नेताओं को हिरासत में ले लिया.