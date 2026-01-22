Advertisement
लालू के उत्तराधिकार की जंग या भाई-बहन की जुगलबंदी: 25 जनवरी की बैठक में मीसा भारती और तेजस्वी यादव के बीच पावर शेयरिंग पर सबकी नजर

RJD Next Gen: कांग्रेस में जिस तरह राहुल गांधी पावरफुल हैं, राजद में वही हाल तेजस्वी यादव का है. साथ ही कांग्रेस में प्रियंका गांधी का जो हाल है, राजद में वहीं हाल मीसा भारती का है. भाजपा का आरोप है कि सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव बेटों को ज्यादा प्रमुखता देते हैं, जिससे परिवार की महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पाता.

Jan 22, 2026

राष्ट्रीय जनता दल में 25 जनवरी का दिन व्यापक बदलाव का दिन साबित हो सकता है. (File Photo)
राष्ट्रीय जनता दल में 25 जनवरी का दिन व्यापक बदलाव का दिन साबित हो सकता है. (File Photo)

RJD Next Gen: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद में अब लीडरशिप चेंज होने की संभावना जताई जा रही है. RJD की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक 25 जनवरी को होने जा रही है. पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी यादव को RJD का नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है. इस फैसले पर अंतिम मुहर RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य लगाएंगे. हालांकि, कार्यकर्ताओं का एक बड़ा धड़ा लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती को भी बड़ा पद देने की मांग कर रहा है. सूत्र बताते हैं कि राजद के कुछ कार्यकर्ताओं की मांग है कि मीसा भारती को बड़ा पद मिलना चाहिए. मीसा भारती शुरू से कार्यकर्ताओं की पसंद रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में उनकी भूमिका प्रियंका गांधी जैसी हो गई है. मुसीबत में उन्हें याद किया जाता है, लेकिन अहमियत नहीं मिलती. मीसा भारती के हिमायतियों का कहना है कि उन्हें बड़ा पद मिलने से तेजस्वी यादव की अहमियत कम नहीं होने वाली. दरअसल, तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा अहमियत देने से भाजपा इस बात को लेकर हमलावर रहती है कि लालू परिवार में पितृसत्तात्मक व्यवस्था लागू है और वहां महिलाओं को उनका हक नहीं मिलता है.

तेजस्वी ने राजद को सबसे अधिक वोट दिलाए: रणविजय 

राजद के प्रधान महासचिव और विधायक रणविजय साहू ने कहा कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है. पार्टी की अपनी विचारधारा है, पार्टी का संविधान है और कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, पार्टी बड़ी होती है. निश्चित रूप से कार्यकारिणी जो तय करेगा, उसको माना जाएगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी सर्वमान्य नेता हैं. दूसरी ओर, तेजस्वी प्रसाद यादव नौजवानों, युवाओं के आइकॉन हैं और बिहार ही नहीं पूरा देश उनको आइकॉन के रूप में मानता है. उन्होंने महागठबंधन का नेतृत्व किया है. उनके नेतृत्व में बिहार में राजद को सबसे ज्यादा वोट हासिल हुए हैं. निश्चित रूप से तेजस्वी यादव नौजवानों और युवाओं के चहेते हैं.

READ ALSO: 'किसी के बाप का राज नहीं' बिहार भवन पर छिड़े संग्राम के बीच अशोक चौधरी का जवाब

तेजस्वी यादव के चलते ही नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया गया: एजाज

राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि आज प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और बाकी अन्य नेताओं का पटना में कैंप कराना बताता है कि तेजस्वी जी के युवा सोच, युवा नेतृत्व और उनके युवा विज़न से भाजपा घबराई हुई है. एजाज अहमद तो यह भी कहते हैं कि तेजस्वी जी के कारण ही भाजपा ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है. नितिन नवीन को भाजपा परिवारवादी नहीं मानती. यह स्पष्ट करता है कि भाजपा किस तरह का अध्यक्ष चाहती थी. ये लोग ऐसा अध्यक्ष चाहते थे, जो गाल पर थपथपाए और पीठ पर भी. इसलिए पहली बार भाजपा ने सर्कुलर जारी किया है कि जो भी नितिन नवीन जी को नाम से पुकारेगा, वो अनुशासनहीन माना जाएगा.

कार्यकारी अध्यक्ष कहें, अध्यक्ष कहें, अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष कहें, सब वही हैं: जीवेश मिश्रा 

भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है. वो तो पार्टी के मालिक हैं. वो अपने को अध्यक्ष कहें, कार्यकारी अध्यक्ष कहें, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें, अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष कहें, सब वही हैं. राजद परिवारवादी पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, परिवार की पार्टी है. इस देश के अंदर इस समय जितनी राजनीतिक दल हैं, एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, तो किसी पार्टी में कोई लोकतांत्रिक मूल्य तो है नहीं. जिन्होंने पार्टी की स्थापना की और आज तक उस पर कब्जा बनाए हुए हैं. जहां तक भाजपा की बात है, क्या आपको पता था कि जेपी नड्डा जी के बाद नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे. मीडिया को भी मालूम नहीं था. ये भाजपा के लोकतांत्रिक मूल्य हैं. 

आज नहीं तो कल, यह तो होना ही था: समीर सिंह

कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह ने कहा, लालूजी अध्यक्ष हैं,. पार्टी के लोग उनको सम्मान देने के लिए अध्यक्ष बनाए रखने के पक्ष में रहते हैं, लेकिन बरसों से तो तेजस्वी यादव ही नेतृत्व कर रहे हैं. इसलिए कोई नई बात नहीं होगी, अगर उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है तो. नेतृत्व तो अभी उन्हीं का है और लालूजी भी मानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व तेजस्वी यादव के हाथ में है.

समीर सिंह ने कहा कि पार्टी में अगर नया नेतृत्व और युवा नेतृत्व को स्थापित किया जा रहा है, यह अच्छी बात है. भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसा किया कि एकदम नए लड़के को लाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया. उसी तरह से ये तो कम से कम प्रतिपक्ष के नेता और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, यानी उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं अपने दल में. इसलिए कोई अस्वाभाविक बात नहीं है. यह स्वाभाविक प्रक्रिया है. आज नहीं तो कल यह होना ही था.

पार्टी कब्जाने की कब से चल रही थी साजिश: निहोरा 

इस बारे में जेडीयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता निहोरा यादव ने कहा, आरजेडी में यही होना ही था. तेजस्वी का जिस प्रकार हर मामले में हस्तक्षेप और परिवार को अलग करना, ये 'पावर ग्रैब', पार्टी पर भी कब्जा करने की साजिश इनकी चल रही थी. ये नहीं समझ पा रहे हैं कि लालू यादव जी को किनारे करके, मुझको नहीं लगता है कि पार्टी मजबूत होगी. पार्टी और गर्त में ही जाएगी.

TAGS

Misa BhartiTejashwi YadavRJD

