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9 और 17 जून को बिहार में आरजेडी का महाधरना, जानें क्या है पूरा प्लान

RJD Protest in Bihar: मंगनी लाल मंडल ने नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार गरीबी में सबसे ऊपर में है, तो नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर गए थे, किसके लिए समृद्धि करने गए थे?

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jun 03, 2026, 03:55 PM IST

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आरजेडी 9 जून और 17 जून को बिहार में प्रखंड और जिला स्तर पर करेगी धरना (Photo-AI)
आरजेडी 9 जून और 17 जून को बिहार में प्रखंड और जिला स्तर पर करेगी धरना (Photo-AI)

Patna/पटना: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने राज्य में बढ़ती गरीबी, बेकाबू भ्रष्टाचार और चरमराती कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरते हुए एक व्यापक आंदोलन का ऐलान किया है. मंगनी लाल मंडल ने कहा कि बिहार की बदहाली के खिलाफ आरजेडी चुप नहीं बैठेगी और जून महीने में ब्लॉक से लेकर जिला मुख्यालयों तक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा.

मंगनी लाल मंडल ने कहा कि वर्ल्ड बैंक समेत दुनिया की तमाम बड़ी विश्लेषण एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि बिहार गरीबी के मामले में सबसे पायदान पर है. बिहार में आज भी काफी गरीब लोग हैं. बिहार में गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए तीन डॉलर है, जिसमें शिक्षा भवन नहीं है और  सिर्फ रोटी है, कपड़ा नहीं है.

आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार सरकार दावा करती है कि जहां देश की विकास दर 7% है. वहीं, बिहार 11% की दर से बढ़ रहा है. अगर यह सच है, तो बिहार को देश में सबसे आगे होना चाहिए था. लेकिन, बिहार की स्थिति यह क्यों है? बिहार में गरीबी मिटी नहीं, गरीबी बढ़ी है. मंगनी लाल मंडल ने नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार गरीबी में सबसे ऊपर में है, तो नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर गए थे, किसके लिए समृद्धि करने गए थे?

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उन्होंने कहा कि जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे और ट्रेजरी से 1200 करोड़ रुपये की गड़बड़ी सामने आई, तो उन्होंने खुद FIR दर्ज कराकर दोषियों को जेल भिजवाया था. इसके बावजूद साजिश के तहत लालू यादव को जेल भेज दिया गया. मगर, आज महालेखाकार (CAG) खुद 72 हजार करोड़ रुपये का हिसाब बिहार सरकार से मांग रहा है, जिसे सरकार डकार चुकी है. आखिर सरकार इसका हिसाब क्यों नहीं दे रही? इसमें पूरी तरह से घोटाला किया गया, घपला किया गया है.

मंगनी लाल मंडल ने कहा कि बिहार में महंगाई काफी तेजी से बढ़ रही है. बिहार की विधि-व्यवस्था खराब है. अत्याचार, बलात्कार बिहार में बढ़ गया है. बिहार में बेरोजगारी काफी है. पुल जिस तरह से टूटा है, उस पर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जब टेंडर में घपला होगा, तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा. राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि 9 जून को प्रखंड और आंचल स्तर पर और 17 जून को जिला मुख्यालय में धरना दिया जाएगा.

रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव

यह भी पढ़ें: 'भाषा की मर्यादा रखिए', तेज प्रताप यादव का सीएम सम्राट चौधरी को जवाब

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