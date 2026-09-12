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'JDU में होगी बड़ी टूट, नीतीश कुमार को नहीं हो रहा अहसास', RJD विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा दावा

लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने जदयू को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही जदयू टूट जाएगी. साथ ही दावा किया कि नीतीश कुमार को इसका अहसास तक नहीं है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 12, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 05:38 PM IST
'JDU में होगी बड़ी टूट, नीतीश कुमार को नहीं हो रहा अहसास', RJD विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा दावा
Image Credit: RJD विधायक भाई वीरेंद्र (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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