'JDU में होगी बड़ी टूट, नीतीश कुमार को नहीं हो रहा अहसास', RJD विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा दावा

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राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने जदयू में बड़ी टूट का दावा किया है. उन्होंने कहा कि अब वह समय आ गया है जब जदयू नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, पार्टी में टूट होगी और जदयू बिखर जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार को अभी तक यह बात समझ में नहीं आ रही है.
वहीं, प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर सरकार की तरफ से एक माह तक सेवा और समर्पण माह मनाए जाने और अधिकारियों की बैठकों पर उन्होंने कहा कि यह सब जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, ताकि कोई रोजगार, बेरोजगारी और नौकरी पर सवाल न पूछे. राजद विधायक ने कहा कि मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यह सब किया जा रहा है, लेकिन यह जनता है और सब जानती है. इस सरकार को Gen-Z बदल देगी.
बिहार विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए समय से काफी पहले तेजस्वी यादव की पार्टी राजद की तरफ से 6 उम्मीदवारों की घोषणा पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है. इस बार उम्मीदवारों की घोषणा सभी से विचार-विमर्श करके की गई है और हमारी पार्टी चुनाव जीतेगी. उन्होंने कहा कि हम पहले से ही तैयारी कर रहे थे. हमारे दल में कोई बाहर से भागा हुआ व्यक्ति नहीं है. ये सभी हमारी पार्टी के समर्पित लोग हैं और उन्हें ही सामाजिक समीकरण का पूरा ध्यान रखते हुए टिकट दिया गया है. अब जदयू क्या कह रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध पर राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा दिलाई जाए, क्योंकि बिहार में अपराध बेलगाम हो चुका है.
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह, रामविलास पासवान और शरद यादव की प्रतिमाएं लगाए जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि ये सभी लोग सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं. इनकी प्रतिमाएं जरूर लगनी चाहिए और किसी ऐसी प्रमुख जगह पर लगनी चाहिए, जहां से गुजरते हुए हजारों लोग यह देख सकें कि ये किन महान हस्तियों की प्रतिमाएं हैं.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा