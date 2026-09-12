'JDU में होगी बड़ी टूट, नीतीश कुमार को नहीं हो रहा अहसास', RJD विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा दावा

बिहार विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए समय से काफी पहले तेजस्वी यादव की पार्टी राजद की तरफ से 6 उम्मीदवारों की घोषणा पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है. इस बार उम्मीदवारों की घोषणा सभी से विचार-विमर्श करके की गई है और हमारी पार्टी चुनाव जीतेगी. उन्होंने कहा कि हम पहले से ही तैयारी कर रहे थे. हमारे दल में कोई बाहर से भागा हुआ व्यक्ति नहीं है. ये सभी हमारी पार्टी के समर्पित लोग हैं और उन्हें ही सामाजिक समीकरण का पूरा ध्यान रखते हुए टिकट दिया गया है. अब जदयू क्या कह रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.