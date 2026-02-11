Patna Encounter: पटना एनकाउंटर पर RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने उठाए सवाल, बोले- चिन्हित करके किए जा रहे एनकाउंटर

Bhai Virendra On Patna Encounter: पटना में आज (बुधवार, 11 फरवरी) सुबह-सुबह कुख्यात अपराधी राजीव कुमार उर्फ सूर्या का एनकाउंटर हो गया. बिहार एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में सूर्या के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए PMCH में भर्ती कराया है. अब इस एनकाउंटर पर राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सवाल उठाए हैं. भाई वीरेंद्र ने कहा कि इस सरकार में जाति विशेष को टार्गेट करके एनकाउंटर किए जा रहे हैं. राजद विधायक ने आगे कहा कि ये (सत्तापक्ष वाले) ना किसी को बचाते हैं और ना किसी को फंसते हैं, लेकिन जाति विशेष के अपराधी को बचाते हैं और उसी तरह से चिन्हित करके फंसाते हैं.

भाई वीरेंद्र के बयान का वामदल के विधायक अजय कुमार ने समर्थन किया है. विधायक अजय कुमार ने कहा कि सरकार को सभी को एक समान देखना चाहिए, लेकिन जाति देखकर यहां कार्रवाई होती है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि वोट के लिए आनन्द मोहन के लिए नियम बदल दिया, जबकि पप्पू यादव को किस तरह से परेशान किया गया. जाति देखकर कार्रवाई ठीक नहीं है.

इस मामले में कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास ने कहा कि यह साफ है कि सरकार की कार्रवाई जाति चिन्हित करके की जा रही है. उन्होंने कहा कि जाति विशेष को टार्गेट किया जा रहा है और जाति विशेष को बचाया भी जा रहा है. यह ठीक नहीं है.

वहीं भाई वीरेंद्र के बयान पर आपत्ति जताते हुए जेडीयू विधायक मंजरीक मृणाल ने कहा कि यह बेफिजूल की बात है. उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि न किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं. कानून अपना काम कर रहा है. जो दोषी है, उसे सजा होती है.

इस मामले में बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा कि सरकार का रुख साफ है. अपराधियों पर सख्ती से इन्हें परेशानी हो रही है. ये अपराधी जिसको लेकर ये ऐसी बात करते हैं, वो विपक्ष के कौन लगते हैं. सरकार अपना काम कर रही है. कानून के अनुसार नीति सम्मत कार्रवाई की जा रही है.