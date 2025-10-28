मनेर के प्रसिद्ध लड्डू से तौले गए भाई वीरेंद्र, कार्यकर्ताओं ने पहनाया चांदी का मुकुट

Bihar Chunav 2025: मनेर विधानसभा में RJD विधायक भाई वीरेंद्र को कार्यकर्ताओं ने मनेर के प्रसिद्ध लड्डू से तौला और चांदी का मुकुट पहनाया. इसके साथ ही उत्साहित कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर अपने अंदाज मे कला का प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं के स्वागत से राजद विधायक भाई बीरेंद्र गदगद दिखें. विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा अभी से ही लोगों में जीत के लड्डू बटने लगे हैं.

चांदी का मुकुट किया भेट

राजद विधायक भाई वीरेंद्र, जिनको राजद कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क के दौरान मनेर के व्यापुर मे स्वागत किया. स्वागत के दौरान राजद विधायक भाई वीरेंद्र को कार्यकर्ताओं ने चांदी का मुकुट भेट किया. साथ ही सुप्रसिद्ध मनेर के लड्डू से तौला. जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इसके साथ उत्साहित कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर अपने अंदाज मे कला का प्रदर्शन किया.

कार्यकर्ताओं के स्वागत से राजद विधायक भाई बीरेंद्र गदगद दिखे. इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लड़ाई में कोई नहीं है. आज मेरी जनसंपर्क यात्रा थी. जनसंपर्क यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने लड्डू से तौला है. कार्यकर्ताओं ने मेरे वजन से ज्यादा लड्डू मंगाया था. लोग आज से ही जीत का जश्न मना रहे हैं.

सुप्रसिद्ध मनेर के लड्डू से तौला

मनेर अपनी मिठाइयों, खास तौर पर ‘मनेर के लड्डू' के लिए काफी मशहूर है. कहा जाता है कि सोन नदी के मीठे पानी से बने इन लड्डुओं का स्वाद पूरे बिहार में सबसे अच्छा है. बता दें कि मनेर सीट से विधायक भाई वीरेंद्र लगातार तीन बार 2020, 2015, और 2010 में इस सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं. 2020 में उन्होंने बीजेपी के निखिल आनंद को हराकर हैट्रिक पूरी की थी. इस बार एनडीए ने जितेंद्र यादव को मनेर से LJP(R) की सीट पर उतारा है. आरजेडी ने एक बार फिर भाई वीरेंद्र को चुनावी मैदान में उतारा गया है.

रिपोर्ट: इश्तियाक खान

