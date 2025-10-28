Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2978980
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

मनेर के प्रसिद्ध लड्डू से तौले गए भाई वीरेंद्र, कार्यकर्ताओं ने पहनाया चांदी का मुकुट

Bihar Chunav 2025: मनेर विधानसभा में RJD विधायक भाई वीरेंद्र को कार्यकर्ताओं ने मनेर के लड्डू से तौला और चांदी की मुकुट पहनाकर स्वागत किया. इस दौरान विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा अभी से ही लोगों में जीत के लड्डू बंटने लगे हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 28, 2025, 06:47 PM IST

Trending Photos

भाई वीरेंद्र
भाई वीरेंद्र

Bihar Chunav 2025: मनेर विधानसभा में RJD विधायक भाई वीरेंद्र को कार्यकर्ताओं ने मनेर के प्रसिद्ध लड्डू से तौला और चांदी का मुकुट पहनाया. इसके साथ ही उत्साहित कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर अपने अंदाज मे कला का प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं के स्वागत से राजद विधायक भाई बीरेंद्र गदगद दिखें. विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा अभी से ही लोगों में जीत के लड्डू बटने लगे हैं.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

 

Add Zee News as a Preferred Source

चांदी का मुकुट किया भेट
राजद विधायक भाई वीरेंद्र, जिनको राजद कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क के दौरान मनेर के व्यापुर मे स्वागत किया. स्वागत के दौरान राजद विधायक भाई वीरेंद्र को कार्यकर्ताओं ने चांदी का मुकुट भेट किया. साथ ही सुप्रसिद्ध मनेर के लड्डू से तौला. जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इसके साथ उत्साहित कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर अपने अंदाज मे कला का प्रदर्शन किया.

कार्यकर्ताओं के स्वागत से राजद विधायक भाई बीरेंद्र गदगद दिखे. इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा.  उन्होंने कहा कि लड़ाई में कोई नहीं है. आज मेरी जनसंपर्क यात्रा थी. जनसंपर्क यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने लड्डू से तौला है. कार्यकर्ताओं ने मेरे वजन से ज्यादा लड्डू मंगाया था. लोग आज से ही जीत का जश्न मना रहे हैं. 

 

सुप्रसिद्ध मनेर के लड्डू से तौला

मनेर अपनी मिठाइयों, खास तौर पर  ‘मनेर के लड्डू' के लिए काफी मशहूर है. कहा जाता है कि सोन नदी के मीठे पानी से बने इन लड्डुओं का स्वाद पूरे बिहार में सबसे अच्छा है. बता दें कि मनेर सीट से विधायक भाई वीरेंद्र लगातार तीन बार 2020, 2015, और 2010 में इस सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं. 2020 में उन्होंने बीजेपी के निखिल आनंद को हराकर हैट्रिक पूरी की थी. इस बार एनडीए ने जितेंद्र यादव को मनेर से LJP(R) की सीट पर उतारा है. आरजेडी ने एक बार फिर भाई वीरेंद्र को चुनावी मैदान में उतारा गया है. 

 

रिपोर्ट: इश्तियाक खान

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
'नीतीश का राजगीर, लालू का तेजस्वी में बसता है दिल', ओवैसी ने उजागर किया 'असली मोह'
bihar chunav 2025
'तेजस्वी प्रण' के बाद आएगा NDA का 'विकसित बिहार', जानें कब जारी होगा घोषणापत्र
Bihar Election 2025
Bihar Chunav 2025: महागठबंधन का घोषणा पत्र, समझिए तेजस्वी के 20 'प्रण'
Paru Vidhansabha seat
4 बार के विधायक से बीजेपी का उठा भरोसा! इस बार काट दिया टिकट
bihar chunav 2025
'तेजस्वी प्रण' नाम से महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी, 5 बड़े ऐलान, जिसने खींचा ध्यान
Bihar Election 2025
Bihar Chunav 2025: महागठबंधन ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र 'तेजस्वी प्रण'
amit shah
अलीनगर में अमित शाह करेंगे शक्ति प्रदर्शन, तैयारी में जुटे सांसद गोपाल जी ठाकुर
bihar chunav 2025
'लालू की छत्रछाया में कोई जननायक नहीं', तेज प्रताप ने राहुल-तेजस्वी को घेरा
Election Commission
परेशानी में प्रशांत किशोर! वोटर लिस्ट मामले में चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस
Bihar Vidhansabha Chunav 2025
छठ पर अधिकांश बिहारवासी करते वापसी, चुनाव की तारीख बिल्कुल सही: मंत्री अशोक चौधरी