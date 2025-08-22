पीएम मोदी के बिहार की धरती पर कदम रखते ही हिल गई राजद, 2 विधायक NDA में शामिल
पीएम मोदी के बिहार की धरती पर कदम रखते ही हिल गई राजद, 2 विधायक NDA में शामिल

 

Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है. राजद के दो विधायक एनडीए में शामिल हो गए. पीएम मोदी के मंच पर राजद विधायक विभा देवी नजर आईं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Aug 22, 2025, 02:36 PM IST

प्रकाश वीर और विभा देवी एनडीए में शामिल (File Photo)
प्रकाश वीर और विभा देवी एनडीए में शामिल (File Photo)

RJD MLA Prakash Veer and Vibha Devi: बिहार की धरती पर कदम रखते ही पीएम मोदी ने राजद को बड़ा झटका दे दिया है. राजद के 2 विधायक गयाजी में पीएम मोदी के मंच पर दिखाई दिए. जिनमें से एक नवादा से विधायक विभा देवी हैं. वहीं, रजौली से विधायक प्रकाश वीर हैं. विधायक प्रकाश वीर जदयू में शामिल हुए हैं. हालांकि, यह साफ नहीं हुआ है कि विभा देवी किस दल में जाएंगी.

विधायक प्रकाश वीर को जानिए

अगर बात की जाए राजद के रजौली से विधायक प्रकाश वीर की करें तो वह राजबल्लभ यादव के करीबी माने जाते हैं. साल 2015 में प्रकाश वीर राजद से विधायक बने. साल 2020 में भी वह राजद से ही विधायक बने हैं. प्रकाश वीर दोनों बार राजद के टिकट पर रजौली से ही विधानसभा का चुनाव लड़े हैं और विधायक बने हैं.

यह भी पढ़ें: 'कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में है', जानिए पीएम मोदी की 10 बड़ी बातें

राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं विभा देवी

वहीं, विभा देवी के बारे में बताएं आपको कि यह राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं. राजबल्लभ यादव एक बाहुबली नेता माने जाते हैं. अभी हाल ही में वह जेल से बाहर आए हैं. साल 1990 से ही राजबल्लभ यादव लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़े रहे हैं. राजबल्लभ यादव बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं.

यह भी पढ़ें:'एक तरफ बोधगया, दूसरी तरफ गयाजी', PM मोदी के सामने CM नीतीश कुमार ने गिनाए काम

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

