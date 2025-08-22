पीएम मोदी के बिहार की धरती पर कदम रखते ही हिल गई राजद, 2 विधायक NDA में शामिल

RJD MLA Prakash Veer and Vibha Devi: बिहार की धरती पर कदम रखते ही पीएम मोदी ने राजद को बड़ा झटका दे दिया है. राजद के 2 विधायक गयाजी में पीएम मोदी के मंच पर दिखाई दिए. जिनमें से एक नवादा से विधायक विभा देवी हैं. वहीं, रजौली से विधायक प्रकाश वीर हैं. विधायक प्रकाश वीर जदयू में शामिल हुए हैं. हालांकि, यह साफ नहीं हुआ है कि विभा देवी किस दल में जाएंगी.

विधायक प्रकाश वीर को जानिए

अगर बात की जाए राजद के रजौली से विधायक प्रकाश वीर की करें तो वह राजबल्लभ यादव के करीबी माने जाते हैं. साल 2015 में प्रकाश वीर राजद से विधायक बने. साल 2020 में भी वह राजद से ही विधायक बने हैं. प्रकाश वीर दोनों बार राजद के टिकट पर रजौली से ही विधानसभा का चुनाव लड़े हैं और विधायक बने हैं.

राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं विभा देवी

वहीं, विभा देवी के बारे में बताएं आपको कि यह राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं. राजबल्लभ यादव एक बाहुबली नेता माने जाते हैं. अभी हाल ही में वह जेल से बाहर आए हैं. साल 1990 से ही राजबल्लभ यादव लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़े रहे हैं. राजबल्लभ यादव बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं.

