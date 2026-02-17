NDA में दरार डालने की कोशिशः RJD ने नीतीश को PM बनाने की मांग की तो लोजपा-रामविलास ने दिया यह जवाब

RJD Demands Nitish Kumar Make PM: लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की मांग करके बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है. दरअसल, राजद के प्रधान महासचिव और विधायक रण विजय साहू ने नीतीश कुमार को 'पीएम मैटेरियल' ने बताते हुए कहा कि वे पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अब उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए. राजद नेता ने आगे कहा कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनते हैं तभी बिहार को उसका हक मिलेगा और राज्य के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार का अंत होगा.

राजद विधायक ने बढ़ाया सियासी पारा

राजद विधायक के बयान से बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है. माना जा रहा है कि उन्होंने नीतीश कुमार को पीएम मैटेरियल बताकर NDA में दरार डालने की कोशिश की है. वहीं राजद विधायक के इस बयान पर लोजपा-रामविलास पार्टी के विधायक राजू तिवारी ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है.

'बैकडोर से सत्ता में आने की कोशिश'

लोजपा नेता ने साफ कहा कि पूरे पांच साल प्रधानमंत्री रहेंगे और नीतीश कुमार पूरे पांच साल बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे. उन्होंने राजद पर पलटवार करते हुए कहा कि राजद 'बैकडोर' से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह कभी सफल नहीं होगी.

नीतीश के अंदर PM बनने की ख्वाहिश पुरानी!

बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी दो बार एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं. पहली बार साल 2013 में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के नाम पर असहमति जताते हुए बीजेपी से रिश्ता खत्म कर लिया था और राजद के साथ मिलकर 2015 का विधानसभा चुनाव भी लड़ थे, लेकिन 2 साल बाद ही एनडीए में वापसी कर ली थी.

इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने फिर से मोदी को हटाने का संकल्प लिया था. हालांकि, जब उन्हें कांग्रेस से धोखा मिला तो वे फिर से एनडीए में लौट आए थे.