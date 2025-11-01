Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव से पहले RJD विधायक रीतलाल यादव के पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला?

FIR Agaisnt Ritlal Yadav Wife: बिहार की दानापुर विधानसभा सीट से राजद ने अपने सिटिंग विधायक रीतलाल यादव पर एक बार फिर से भरोसा जताया है. इस बार रीतलाल यादव का मुकाबला बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव से है. रीतलाल इस वक्त भागलपुर जेल में बंद हैं और उनकी पत्नी रिंकू कुमारी पूरा चुनाव प्रचार संभाल रही हैं. चुनाव से पहले रिंकू कुमारी पर FIR दर्ज हो गई है. जानकारी के मुताबिक, रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू देवी पर सरकारी पद पर रहते हुए अपने पति के लिए प्रचार-प्रसार करने का आरोप है. बताया जा रहा है कि निर्वाचित पदाधिकारी दानापुर दिव्या शक्ति ने रिंकू कुमारी के निलंबन के लिए डीएम को भी पत्र लिखा है.

