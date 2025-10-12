Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2958475
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी को बड़ा झटका, RJD विधायक विभादेवी और प्रकाश वीर ने दिया इस्तीफा

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की पार्टी में बड़ी टूट देखने को मिल रही है. एक-एक करके राजद के विधायक इस्तीफा दे रहे हैं. अब नवादा विधायक विभा देवी और रजौली विधायक प्रकाश वीर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 12, 2025, 12:33 PM IST

Trending Photos

राजद के दो विधायकों का इस्तीफा
राजद के दो विधायकों का इस्तीफा

RJD MLA Vibha Devi And Prakash Veer Resign: बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है. तेजस्वी इन दिनों महागठबंधन में सीट शेयरिंग के गुणा-गणित में उलझे हैं, वहीं एक-एक करके उनकी पार्टी के नेता टूटते जा रहे हैं. इसी कड़ी में राजद के दो और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है. राजद से इस्तीफा देने वाले विधायकों में नवादा की विधायक विभादेवी और रजौली के विधायक प्रकाश वीर शामिल हैं. 

खबर अपडेट हो रही है...

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

bihar chunav 2025RJDTejashwi Yadav

Trending news

Bihar News
किसी काम के बहाने जीविका की सीएम रेखा देवी ने बुलाया, फिर हो गई महिला की हत्या
Bhojpuri news
पवन सिंह को ये किसकी 'नथुनिया पागल कईले बा'! पूरी खबर पढ़िए और सबकुछ जानिए
bihar chunav 2025
चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी को बड़ा झटका, RJD विधायक विभादेवी और प्रकाश वीर का इस्तीफा
bihar chunav 2025
बांका में भिड़े JDU के 2 दिग्गज नेता, बेलहर विधायक ने सांसद के खिलाफ खोला मोर्चा
Siwan Crime
सीवान में मिट्टी खोदने पर सोना नहीं दारू निकलती है! भरोसा नहीं तो खुद देखिए
bihar chunav 2025
लखीसराय सीट पर BJP का क्या विपक्ष रोक पाएगा विजयी रथ? हैट्रिक से मच गया था हड़कंप!
bihar chunav 2025
Bihar Chunva 2025: बीजेपी ने की बिहार में नेताओं के 'कारपेट बोम्बिंग' की तैयारी
bihar chunav 2025
चिराग पासवान को 26, मांझी 8 और उपेंद्र कुशवाहा 6 सीटें मिलने की संभावना!
bihar chunav 2025
सीमांचल में ओवैसी की पार्टी बदल सकती है समीकरण, AIMIM से टिकट के लिए मची है मारामारी
Jamui Crime News
हिंदू शेरनी खुशबू की आपत्तिजनक तस्वीर वायरल, साइबर थाना में दिया आवेदन