Bihar Chunav 2025: चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी को बड़ा झटका, RJD विधायक विभादेवी और प्रकाश वीर ने दिया इस्तीफा

RJD MLA Vibha Devi And Prakash Veer Resign: बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है. तेजस्वी इन दिनों महागठबंधन में सीट शेयरिंग के गुणा-गणित में उलझे हैं, वहीं एक-एक करके उनकी पार्टी के नेता टूटते जा रहे हैं. इसी कड़ी में राजद के दो और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है. राजद से इस्तीफा देने वाले विधायकों में नवादा की विधायक विभादेवी और रजौली के विधायक प्रकाश वीर शामिल हैं.

