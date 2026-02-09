'बंद की गई सीएम नीतीश कुमार की माइक', राजद MLC सुनील सिंह के दावे से उठे कई सवाल

Bihar Politics: बिहार विधान परिषद की कार्यवाही सोमवार को शुरू होते ही सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला. दरभंगा से जुड़े मामले को राजद के एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उठाया, जिसके बाद राजद के सभी सदस्य अपनी सीटों से खड़े हो गए. विपक्ष ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला और विपक्ष के सदस्य वेल में आ गये. इस दौरान सदन में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. दोनों नेता एक-दूसरे की ओर हाथ दिखाते हुए आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहे, जिससे माहौल और ज्यादा गरमा गया. विपक्ष के सदस्य मुख्यमंत्री हाय-हाय के नारे लगाते रहे. वहीं, राजद एमएलसी दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बोल रहे थे, तब सुनियोजित साजिश के तहत उनके माइक को बंद कर दिया गया.

हंगामे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विपक्ष पर पलटवार किया. उन्होंने नारेबाजी कर रहे सदस्यों की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो लोग आज शोर मचा रहे हैं, उन्होंने बिहार के लिए कभी कुछ नहीं किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य के विकास के लिए व्यापक काम किया है और बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मगही में बोलते हुए राबड़ी देवी को लड़की बोला. उन्होंने कहा कि ई लड़की है. इसका जब (लालू यादव) हट गए तब इसको (राबड़ी देवी) बना (मुख्यमंत्री) दिया. ई सब पर एक्शन लेना चाहिए. ई सबको कुछो आता है.

Add Zee News as a Preferred Source

जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि सबसे पहले तो दरभंगा की घटना के बारे में यह विपक्ष को बताना चाहिए कि यह दुखद और पीड़ा जनक घटना हुई. अविलंब गिरफ्तार किया उस जालिम को, उस दरिंदे को. पोस्टमार्टम हुआ, स्पीडी ट्रायल के लिए वहां के जिला प्रशासन ने इसकी बाकायदा घोषणा की है. तो सरकार विहित दायित्व पूरा की है, लेकिन अब हंगामा खड़ा करना है. हंगामा में यह बात बोलते न कि क्या गिरफ्तारी हुई, क्या स्पीडी ट्रायल होना चाहिए? यह पोक्सो एक्ट का मामला है. यह सामाजिक जकड़न है और इन दरिंदे को जितने जल्दी हो कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी, यह निश्चिंत रहें. विपक्ष जो है वह सरकार से अपील कर रहा था कि सरकार सदन में उसका जवाब दे.

उन्होंने कहा कि विपक्ष कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया तो सभापति का नियमन महत्वपूर्ण नहीं है? सभापति ने क्या कहा कि आप शून्य काल के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, आप वेल में जा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, अल्प सूचित और तारांकित प्रश्न को आपने खत्म कर दिया. यह कौन सा तरीका है? यह भी बोलते न साथ में कि गिरफ्तारी भी हो गई, पोस्टमार्टम भी हो गया, स्पीडी ट्रायल की बात भी हुई. फिर औचित्य क्या हंगामे का?

राजद एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस बिहार का. अब तो 365 दिन की घटना हो रही है. शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा जिस दिन बच्चियों के साथ बलात्कार नहीं होता हो और आपने यह भी देखा होगा कि दो दिन पहले भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने किसी उद्गार में बोला कि वैसे राज्य जहां पर इस तरह की घटना होती है, अगर वहां अपराधी 24 घंटे में नहीं पकड़ा जाता है तो वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए.

उन्होंने आगे कहा कि तो भाई जहां रोज प्रतिदिन दो, तीन, चार, पांच दर्जन के हिसाब से बलात्कार हो रहे हों, फिर भी मुख्यमंत्री जी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हों, तो बताइए इस राज्य को तो भगवान ही बचा सकता है. इसी मुद्दे को लेकर हमारे मुख्य सचेतक अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने यह मुद्दा उठाया कि दरभंगा में 6 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार हुआ उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, तो इस पर मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनको सरकार की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, लेकिन सभापति महोदय ने इसकी अनुमति नहीं दी.

सुनील सिंह ने कहा कि लाचार होकर के हम लोग जितने भी महागठबंधन के एमएलसी थे, सभी लोगों को वेल (Well) में आना पड़ा. इसी बीच में जो आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, आप भी जानते हैं बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बोल रहीं थीं कि प्रतिदिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तो क्या गृहमंत्री जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? प्रतिदिन डकैती हो रहा है, प्रतिदिन मर्डर हो रहा है, तो क्या गृहमंत्री जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए?

राजद एमएलसी ने कहा कि मुख्यमंत्री का तो रटा-रटाया है, जो तकिया कलाम है- '2005 के पहले क्या था?' जैसे लग रहा है कि मानव सृष्टि ही हुआ 2005 के बाद, तो देखिए वो जो उनका तकिया कलाम था, वो भी समझिए कि जो सभापति बिहार विधान परिषद का जो ऑफिस है, उन्होंने उनके आवाज को काट दिया. आप लोग नहीं सुन पाए होंगे कि मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं. यह भी सुनियोजित साजिश के तहत उनके आवाज को काट दिया गया. किसने काटा, इसमें कौन मंत्री शरीक है, किस पदाधिकारी... कौन से पदाधिकारी शरीक हैं, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि मुख्यमंत्री सही बोले या गलत बोले, किसी अवस्था में बोले, लेकिन मुख्यमंत्री की बात तो पूरे बिहार की जनता को सुनना चाहिए. लेकिन हम लोग भी नहीं सुन पा रहे थे, हमारी मैडम नहीं सुन पा रही थीं, पूरे बिहार की जनता नहीं सुन रही थी. इसलिए कि उनके आवाज को काट दिया गया. उनके आवाज को बाहर नहीं आने दिया गया.

राजद एएएलसी सुनील सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की स्थिति भी वैसी ही है. अब उनका अगर इस तरह का कोई बयान आए, तो उसे बहुत हल्के में लेना चाहिए. आपने देखा होगा कि इसी सदन में उनके कई तरह के बयान आ चुके हैं, जिन्हें अगर दोहराया जाए तो समाज शर्मसार हो जाएगा. इतनी बुजुर्ग महिला को नीतीश कुमार लड़की कहकर संबोधित करते हैं, तो इस पर मैं क्या उत्तर दूं? अब तो उन्हें खुद ही आत्मसात करना चाहिए कि उन्होंने किसी के बारे में कितनी गलत बात बोली है.

रिपोर्ट: रूपेंद्र श्रीवास्तव

यह भी पढ़ें: Video: CM नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को कहा लड़की तो भड़क गया विपक्ष, सदन में तीखी नोंकझोंक वाला वीडियो देखिए