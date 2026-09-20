'एक-दो साल में खत्म हो जाएगी JDU, पार्टी में नंबर 2-3 की जंग', RJD MLC सुनील कुमार सिंह का बड़ा दावा

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गयाजी शहर के हरिदास सेमिनरी स्थित प्रेक्षागृह में 20 सितंबर, 2026 दिन रविवार को आयोजित को-ऑपरेटिव बैंक की आमसभा के दौरान बिहार की राजनीति को लेकर बड़ा बयान सामने आया. राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने जदयू पर तीखा हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि आने वाले एक-दो वर्षों में जदयू का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर मची होड़ और आपसी खींचतान संगठन को कमजोर कर रही है.
'सभी अपनी डफली, अपना राग बजाने में जुटे हैं'
एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि जदयू के अंदर फिलहाल नंबर दो और नंबर तीन बनने की लड़ाई चल रही है. उन्होंने कहा कि पार्टी के कई नेता अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने में लगे हैं और हर कोई अपनी अलग लाइन पर चल रहा है. उन्होंने कहा कि सभी अपनी डफली, अपना राग बजाने में जुटे हैं. यही स्थिति भविष्य में पार्टी के टूटने की वजह बन सकती है.
पार्टी के भीतर एकजुटता नहीं बची: सुनील सिंह
सुनील कुमार सिंह ने दावा किया कि अगर मौजूदा हालात नहीं बदले, तो आने वाले समय में जदयू के कई नेता अलग-अलग राजनीतिक दलों का रुख कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर एकजुटता नहीं बची है और इसका असर संगठन पर साफ दिखाई दे रहा है. यही कारण है कि उन्होंने जदयू के एक-दो वर्षों में समाप्त होने का दावा किया.
राजद एमएलसी ने ट्रांसफर उद्योग और कमीशन का भी मुद्दा उठाया
राजद एमएलसी ने अपने बयान में ट्रांसफर उद्योग और कथित कमीशन का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 400 करोड़ रुपये की राशि को लेकर नेताओं के बीच विवाद चल रहा है. हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने कोई दस्तावेज या स्वतंत्र प्रमाण सार्वजनिक नहीं किया.
बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू
सुनील कुमार सिंह के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है. जदयू के भविष्य को लेकर उनके दावों और पार्टी के अंदरूनी हालात पर की गई टिप्पणियों को राजनीतिक हलकों में गंभीरता से देखा जा रहा है. हालांकि, खबर लिखे जाने तक जदयू की ओर से उनके आरोपों और दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी.
रिपोर्ट: जय प्रकाश कुमार