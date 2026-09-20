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'एक-दो साल में खत्म हो जाएगी JDU, पार्टी में नंबर 2-3 की जंग', RJD MLC सुनील कुमार सिंह का बड़ा दावा

Bihar Politics News: बिहार की राजनीति को लेकर गया में राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि जदयू के भीतर नेतृत्व को लेकर जबरदस्त खींचतान चल रही है. अगर यही स्थिति रही तो अगले एक-दो वर्षों में पार्टी बिखर सकती है. साथ ही उन्होंने ट्रांसफर उद्योग और कमीशन को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 20, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 04:42 PM IST
'एक-दो साल में खत्म हो जाएगी JDU, पार्टी में नंबर 2-3 की जंग', RJD MLC सुनील कुमार सिंह का बड़ा दावा
Image Credit: RJD MLC सुनील कुमार सिंह (Z News)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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