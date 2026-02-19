'ब्लूटूथ से पैदा हुए', सुनील सिंह के बयान पर बोले अशोक चौधरी- 'सा...गंवार', RJD MLC और मंत्री के बीच तू-तू मैं-मैं

Sunil Kumar Singh Vs Ashok Choudhary: आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मंत्री अशोक चौधरी ब्लूटूथ से पैदा लिए है, तो उस पर अशोक चौधरी भी राजनीतिक मर्यादा को तोड़ दिये और बयान दिया कि सुनील सिंह गंवार, देहाती हैं.
Trending Photos
RJD MLC Sunil Kumar Singh Vs Ashok Choudhary: बिहार विधान परिषद में सरकार की तरफ से जवाब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी दे रहे थे. इसी बीच सुनील सिंह ने उनको टोक दिया और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया. सदन से बाहर निकालने के बाद सुनील सिंह ने कहा कि ऐसा है कि सरकार अपने कामकाज का हिसाब नहीं दे रही थी. लग रहा था कि चुनावी भाषण दे रहे हैं और क्योंकि उसी समय में सदन के नेता मुख्यमंत्री जी आ गए, तो आप लोग भी उनका नेचर जानते ही हैं. मुख्यमंत्री को खुश करने में तरह-तरह की बात कर रहे थे कि ये हैं, वो हैं, ई कौन विश्वकर्मा है, अपने को कौन पुत्र मानते हैं, मानस पुत्र मानते हैं.
राजद एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि मानस पुत्र का डेफिनेशन क्या है, मतलब बगैर संसर्ग का जो बच्चा पैदा होता है, वही मानस पुत्र होता है. अब पता नहीं कि ब्लूटूथ से कैसे उ जन्म ले लिए!
वहीं, सुनील सिंह पर पलटवार करते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ये लोग विकास वाले लोग नहीं है वॉकआउट कर निकल जाते हैं. सुनील सिंह क्या आरोप लगाते हैं मेरे को हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, हम वहां बेवकूफ आदमी है हमको मानस पिता का मतलब पता नहीं.
उन्होंने कहा कि सुनील सिंह सा...माने ना माने क्या फर्क पड़ता है. आदमी नेता के पीछे बाबई नहीं करेगा. भगवान के सामने पूजा नहीं करेगा तो क्या करेगा. सुनील सिंह के पीछे हम घूमें सुनील सिंह गंवार, देहाती है, कुछ समझ में नहीं होता है. सुनील सिंह हमारे लेवल में नहीं है. बिस्कोमान से हार गए उसमें मेरी हराने आने की भूमिका है.
रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव
यह भी पढ़ें: बिहार राज्यसभा चुनाव: ओवैसी और RJD के बीच बन रही बात? भाई वीरेंद्र का बड़ा दावा