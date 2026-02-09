ढेला फेंकियेगा तो बोल्डर फेंकेंगे: तेजप्रताप के जयचंद वाले बयान पर बिफरे सुनील सिंह; बोले- 'मैं RJD का सिपाही हूं, उनकी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं'

Sunil Singh Vs Tej Pratap Yadav: राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने एक दिन पहले MLC सुनील सिंह को जयचंद कहा तो जवाब में सोमवार को सुनील सिंह भड़क गए. सुनील सिंह ने कहा, तेज प्रताप जी! आप जो... आप लोग जो चटखारा लेकर ये सब न्यूज़ जानना चाहते हैं, तो आप ऐसे समझिये, ये उनका व्यक्तिगत मामला है. मामला क्या है, है या नहीं है— तो ये तो भाई कोई कानूनी रूप से ही न कोई तय करेगा? हमारे बोलने और नहीं बोलने से तो तय होना नहीं है. उन्होंने कहा कि यह विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला है और इसमें किसी भी मीडिया वाले को ज्यादा चटखारा लेकर, पाचक बनाकर इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है.

सुनील सिंह ने कहा कि हम उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं कि वे हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे. मैं राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूँ. वो हम पर क्या कार्रवाई करेंगे? क्या ये सब फालतू बात बोलकर आप हमारा खून खौलना चाहते हैं? हमको आप दूसरा नेता समझ रहे हैं क्या कि हम ऐसे दूसरे के ऊपर ढेला फेंकते रहें और ये हम पर गुलाब फेंकेंगे? हम लोग गुलाब फेंकने वाले नहीं हैं. ढेला फेंकियेगा तो हम 'बोल्डर' फेंकेंगे. यह बात सब लोग जानता है अच्छी तरह से.

सुनील सिंह ने आगे कहा कि मैं स्पष्ट तौर से बोल रहा हूँ कि क्या किसी पर कार्रवाई करेंगे? पहले तो उनको खुद ही आत्ममंथन करना चाहिए कि किसी के विरुद्ध बिना सोचे-समझे किस तरह से वो बयान देते हैं. ये बचकाना बयान है.

उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस तरह से वो लगातार बयान देते रहेंगे, तो उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेगा. मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी पार्टी अलग है, मेरी पार्टी अलग है. मैं राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूँ. मैं उनकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ.