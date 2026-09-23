'पुलिस से शरीफ लोग डरते हैं अपराधी नहीं...' जमुई कांड के बीच राजद MLC सुनील सिंह का बड़ा बयान

राजद एमएलसी सुनील सिंह ने आगे कहा कि आज बिहार में अपराधियों को पुलिस का कोई डर नहीं है. उनका कहना था कि बिहार की पुलिस से शरीफ लोग डरते हैं, अपराधी नहीं. पुलिस तभी हरकत में आती है, जब किसी घटना का वीडियो वायरल होता है. राजद एमएलसी ने कहा कि प्रतिदिन सैकड़ों बच्चियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है. सम्राट सरकार और प्रशासन पर तंज कसते हुए सुनील सिंह ने कहा कि अधिकांश पुलिस वाले केवल 'बालू और शराब' के धंधों में लगे हुए हैं और किसी को भी राज्य की कानून-व्यवस्था सुधारने की कोई चिंता नहीं है.

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नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान पर पलटवार करते हुए सुनील सिंह ने कहा कि जीतन राम मांझी जी एक वरिष्ठ नेता हैं, अगर वे ऐसी बातें करते हैं तो उन्हें अपनी खुद की मानसिक स्थिति की जांच करानी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि मांझी जी 'बेचारे' हैं, जो केवल अपने परिवार का उद्धार करने में लगे हैं. बता दें कि जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं.