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'पुलिस से शरीफ लोग डरते हैं अपराधी नहीं...' जमुई कांड के बीच राजद MLC सुनील सिंह का बड़ा बयान

जमुई की घटना को लेकर राजद MLC सुनील सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनका 'एनकाउंटर' होना चाहिए, ताकि अपराधियों में सरकार का खौफ पैदा हो. उन्होंने कहा कि बिहार में पुलिस से शरीफ लोग डरते हैं, अपराधी नहीं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 23, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 03:12 PM IST
'पुलिस से शरीफ लोग डरते हैं अपराधी नहीं...' जमुई कांड के बीच राजद MLC सुनील सिंह का बड़ा बयान
Image Credit: जमुई कांड के बीच राजद MLC सुनील सिंह का बड़ा बयान (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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